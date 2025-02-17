Общество

Нарушения законодательства выявили в восьми кафе Пскова

Прокуратура Пскова по обращению местного жителя провела проверку индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков в областном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, выявлены нарушения.

В ходе проверки установлено, что в восьми кафе, расположенных на территории Пскова, трудовую деятельность, связанную производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, осуществляют 10 лиц без медицинских книжек. Они не проходили предварительный медицинский осмотр при трудоустройстве.

В этой связи прокуратура города в адрес индивидуального предпринимателя внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

По результатам рассмотрения представления индивидуальный предприниматель принял меры к устранению выявленных нарушений, в том числе организовал централизованное прохождение медицинских осмотров работниками кафе.