Общество

Елена Уткина: Чем крупнее больница, тем доступнее и качественнее медицинская помощь

Укрупнение Псковской межрайонной больницы и присоединение к ней ряда филиалов поможет жителям этих муниципалитетов получать более качественную и доступную медицинскую помощь с новым и современным оборудованием. Таким мнением поделилась главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Задача поставлена, ее надо выполнить. Для чего это делается? Для того, чтобы улучшить и доступность, и качество медицинской помощи. Чем крупнее больница, если идет объединение, то мы обслуживаем большее количество жителей, мы сможем иметь более серьезное оборудование. У нас в будущем планируется строительство Псковской межрайонной поликлиники на Завеличье, которая будет оснащаться современным оборудованием, где будут и компьютеры, и МРТ. И вот этим оборудованием смогут пользоваться все жители тех районов, которые присоединяются», – отметила Елена Уткина.

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Помимо очевидной выгоды для пациентов, продолжила главный врач Псковской межрайонной больницы, объединение сильно упростит бюрократические и финансово-хозяйственные вопросы.

«Это централизация закупок, это централизация финансово-хозяйственной деятельности, это правильное планирование и прогноз развития дальнейших учреждений. Сами филиалы и жители от этого не пострадают, а только приобретут», – подчеркнула главврач.

Коллективы присоединяемых филиалов спокойно отнеслись к нововведением, так как на встречах с ними присутствовали представители регионального депутатского корпуса, профсоюзов и правительства.

«Мы побывали практически во всех филиалах. У нас прошли встречи со всеми коллективами филиалов с участием председателя комитета по здравоохранению Псковской области, депутаты областного Собрания присутствовали, представители профсоюзов. Встречи прошли спокойно, было разъяснено, как будет происходить все это, что это все делается в правовом поле, в соответствии с нашим российским законодательством», – добавила Елена Уткина.

Она также добавила, что на данный момент выполнен капитальный ремонт неврологического отделения, приобретается оборудование как в головную больницу, так и во все филиалы.

Отдельно Елена Уткина отметила, что Псковская межрайонная больница страдает от дефицита кадров, при том, что соблюдаются все социальные гарантии и выплаты, полагающиеся молодым специалистам. Также им предоставляется служебное жилье. При этом комплектация ФАПов оборудованием и персоналом находится на уровне 95%. Это современные модули с новым оборудованием, с которым молодежи удобно работать.

Подробнее об объединении учреждений здравоохранения Псковской области слушайте в программе «Кузница» в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня в 13.05. Гостья студии - председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.