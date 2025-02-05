Общество

Гдовская районная больница станет филиалом псковской межрайонной

Гдовская районная больница присоединится в качестве филиала к Псковской межрайонной больнице, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Вчера, 5 февраля, в Гдове прошла заключительная встреча с коллективами медицинских организаций, которые войдут в состав Псковской межрайонной больницы.

Встречу с коллективом больницы провела председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, председатель регионального профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер, глава Гдовского района Иван Мешков.

«Коллеги, мы приехали к вам и видим, какая приятная суета у вас тут происходит — идёт масштабная реконструкция больницы, которая летом должна завершиться. Это все вызывает оптимизм, Гдовский район получит развитие инфраструктуры здравоохранения, которого не было многие годы. Поможет вам также в этом Псковская межрайонная больница. Несмотря на статус филиала, вы будете самодостаточным обособленным подразделением. Благодаря новому больничному комплексу, в котором будет современное оборудование, мы видим в вас большой потенциал. А коллеги помогут его реализовать, правильно выстроить работу в амбулаторном звене, продумать систему маршрутизации, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь согласно государственным гарантиям. Стройка продолжится, участие во всех программах продолжится, все региональные и федеральные выплаты сохранятся. По всем возникающим вопросам обращайтесь в комитет, а также в профсоюзную организацию» - выступила перед коллективом председатель комитета Марина Гаращенко.

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«Я не был в Гдовской больнице много лет и приятно видеть те грандиозные изменения, которые происходят. Коллектив очень сильно помолодел — это тоже не может не радовать. Наша задача - создать условия, чтобы молодые люди не просто приезжали на Гдовщину работать, но и оставались здесь жить» - отметил Игорь Дитрих.

После мероприятия главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина осталась на месте, чтобы поближе познакомиться с коллективом и работой поликлиники, отделений больницы.

В состав Псковской межрайонной больницы войдут филиалы: Палкинский, Стругокрасненский, Плюсский, Печорский. Гдовский. Объединённая больница будет оказывать амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь первого и второго уровня порядка ста тысячам жителей шести муниципальных образований Псковской области.

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Псковское отделение профсоюза работников здравоохранения займется контролем трудовых прав медиков и окажет помощь в составлении нового коллективного договора медицинской организации.