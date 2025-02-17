Общество

Полицейские выявили в Невельском округе 24 иностранцев без права нахождения в РФ

Сотрудники УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из регионального пограничного управления ФСБ России на территории Невельского муниципального округа выявили факты нарушения миграционного законодательства. За нарушение режима пребывания на территории страны задержаны 24 иностранца, незаконно находящиеся в Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

По истечении срока действия виз иностранные граждане не выехали за пределы Российской Федерации в установленный законодательством срок.

В соответствии с полученными с 5 февраля 2025 года МВД России полномочиями, в отношении указанных иностранных граждан органы внутренних дел приняли решение о выдворении.

Иностранные граждане помещены в центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, где будут находиться до их возвращения в страну гражданской принадлежности.