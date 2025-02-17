Как избавится от расстройства пищевого поведения, рассказал психолог

Расстройство пищевого поведения часто не воспринимается всерьёз, его считают лишь проявлением желания похудеть или капризом. Однако, по словам психолога Майи Голубевой, РПП представляет собой серьёзный психологический кризис, который выражается в нарушениях пищевого поведения.
Психолог пояснила, что расстройство пищевого поведения характеризуется искажённым отношением к пище и собственному телу, что может привести к психологическим проблемам. Важно понимать причины развития РПП и знать, как эффективно с ним бороться, поскольку пища в данном случае становится лишь способом получить иллюзию контроля и облегчить душевную боль.
По словам эксперта, РПП включает в себя анорексию, булимию, компульсивное переедание и другие пищевые расстройства. Все они объединяются в нездоровую фиксацию на еде, весе и форме тела.
Так, анорексия характеризуется чрезмерными ограничениями в еде, страхом набрать вес, булимия – эпизодами переедания, за которыми следует вызывание рвоты, прием слабительных или чрезмерных физических нагрузок.
По словам Майи Голубевой, РПП – это сложное заболевание, вызванное сочетанием различных факторов. Например, генетической предрасположенностью – исследования показывают, что РПП может передаться по наследству. Кроме того, нарушения в работе нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, могут сыграть роль в развитии РПП, пишет RuNews24.ru.
Майя Голубева акцентировала внимание на том, что расстройство пищевого поведения (РПП) представляет собой серьёзное заболевание, требующее профессиональной медицинской помощи. Самолечение может быть не только неэффективным, но и опасным для здоровья. В связи с этим психотерапия является ключевым методом лечения данного заболевания. Она позволяет выявить и проработать психологические проблемы, связанные с расстройством, а также изменить негативные мысли и убеждения.
В некоторых случаях может применяться медикаментозное лечение для борьбы с сопутствующими психическими расстройствами, такими как депрессия или тревожность. Но работа должна проводиться в комплексе – диетолог поможет составить здоровый план питания, восстановить нормальное пищевое поведение и преодолеть страх перед едой. В то же время терапевт помогает справиться с физическими последствиями РПП и предотвратить развитие заболеваний.