Общество

Стало известно, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2024 году

Диспансеризацию в прошлом году прошли 82 миллиона взрослых и 27 миллионов детей, что составляет почти 75% всего населения России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По данным регионов, диспансеризацию и профосмотры прошли более 82 миллиона взрослых, из них 42,5 миллиона - это трудоспособное население, и 27 миллионов детей. Это почти 75% населения РФ», - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ по итогам диспансеризации за 2024 год.

По её данным, профосмотры прошли 97% российских детей. Среди подростков заболевания были выявлены у 200 тысяч. Из них 141 тысяча направлены на лечение до развития серьезных заболеваний, пишет РИА Новости.

В 2023 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 60% населения.