Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Театральный бардак
Господин Рейтингомер
10 лет с правом переписки
Разукрасили
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Что будет с больницей и с нами?
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
 
 
 
ещё Общество 17.02.2025 11:040 Псковская область заняла 64 место по качеству жизни 19.02.2025 09:000 Иностранным брендам одежды придется заплатить за возращение в Россию 19.02.2025 07:300 В России День орнитолога празднуют 19 февраля 19.02.2025 07:000 Всемирный день морских млекопетающих отмечают 19 февраля 18.02.2025 22:000 Как избавится от расстройства пищевого поведения, рассказал психолог 18.02.2025 21:400 Псковские волонтеры помогли приюту для животных
 
 
 
Самое популярное 13.02.2025 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 13.02.2025 14:093 ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов, пытавшихся взорвать вокзал в Пскове 13.02.2025 11:523 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове 13.02.2025 14:323 Появились кадры подготовки теракта на вокзале в Пскове 13.02.2025 17:0811 ФСБ обнародовала расширенную версию видео с задержанием террористов, готовивших теракт на вокзале в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России День орнитолога празднуют 19 февраля

19.02.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

19 февраля отмечается профессиональный праздник орнитологов — специалистов, изучающих жизнь птиц. Этот термин, в переводе с греческого означающий «наука о птицах», появился в XVI веке благодаря итальянскому учёному-натуралисту Улиссе Альдрованди.

Среди первых, кто попытался обобщить информацию об этих представителях животного мира, называют древнегреческого мыслителя и философа Аристотеля.

В эпоху Нового времени развитие научного знания, в том числе в области естественных наук, привело к выделению биологии в самостоятельную науку в XIX веке. Вклад в орнитологию внесли такие учёные, как Карл Линней, де Бюффон и другие.

В России видное место среди орнитологов занимают С. А. Бутурлин, М. А. Мензбир, Л. Б. Бёме, В. Л. Бианки, П. В. Серебровский, Н. А. Гладков, В. А. Паевский и многие другие.

Праздник День орнитолога ведёт свою историю с 1983 года, когда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. Это событие произошло 19 февраля, и именно эта дата отмечается в наши дни в России и других странах, бывших в ту пору советскими республиками.

На Учредительном съезде Всесоюзного орнитологического общества 19 февраля 1983 года прозвучало предложение считать эту дату неофициальным Днём орнитолога. В 1992 году Всесоюзное орнитологическое общество получило имя академика М. А. Мензбира, считающегося основателем российской орнитологии. Теперь общество стало называться Мензбировским орнитологическим обществом при Российской академии наук.

Кроме этого объединения, в России существует «Союз охраны птиц России», который является общественной организацией экологической направленности и объединяет учёных-орнитологов и любителей пернатых. Их целью является популяризация орнитологии, изучение и сохранение видового разнообразия птиц.

В настоящее время орнитологи работают в заповедниках, аэропортах, на территории биостанций, в научных лабораториях, институтах, ветеринарных клиниках. Специалисты контролируют состояние популяций пернатых, проводят учёт их численности, организуют биотехнические мероприятия по привлечению птиц на гнездовья, занимаются эколого-просветительскими кампаниями.

Среди позвоночных, занесённых в Красную книгу России, птицы составляют самую большую группу, состоящую из 127 видов. Из них 122 вида охраняются на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения.

В международных инициативах, направленных на сохранение мирового биоразнообразия, птицам также уделяется особое внимание. Для охраны водно-болотных угодий, имеющих значение в качестве мест обитания водоплавающих птиц, 50 лет назад была принята Рамсарская конвенция. На территории РФ находится 41 водно-болотное угодье международного значения, включённое в Рамсарский список.

Ещё одна из значимых международных инициатив, получившая развитие в России, — выделение ключевых орнитологических территорий. На территории более ста ООПТ федерального значения РФ и их охранных зон расположено около 190 таких территорий. Во многих заповедниках и национальных парках для удобства наблюдения за птицами обустроены экологические тропы и маршруты.

С Днём орнитолога тесно связаны и другие праздничные даты, посвящённые миру птиц и людям, изучающим его: Международный день птиц, Всемирный день перелётных птиц и другие.

Нередко к празднованию Дня орнитолога бывают приурочены научные конференции, экологические просветительские конкурсы, семинары, массовые акции. Российские учёные являются непременными участниками Международных орнитологических конгрессов, где происходит обмен опытом и ознакомление с результатами исследований. Так, зимой 2018 года в Твери прошёл Первый Всероссийский орнитологический конгресс.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?
В опросе приняло участие 114 человек
19.02.2025, 09:000 Иностранным брендам одежды придется заплатить за возращение в Россию 19.02.2025, 08:400 Минстрой России предлагает вернуть единый платежный документ за ЖКУ 19.02.2025, 08:200 Очевидцев смертельного ДТП на улице Генерала Маргелова ищут в Пскове 19.02.2025, 08:000 Трамп: Украина не знает, куда ушли миллиарды американской помощи
19.02.2025, 07:300 В России День орнитолога празднуют 19 февраля 19.02.2025, 07:000 Всемирный день морских млекопетающих отмечают 19 февраля 18.02.2025, 22:000 Как избавится от расстройства пищевого поведения, рассказал психолог 18.02.2025, 21:400 Псковские волонтеры помогли приюту для животных
18.02.2025, 21:200 РФ осталась первой в мире по поставкам пшеницы и стала лидером в экспорте гороха 18.02.2025, 21:160 Путин назначил Борисова новым спецпредставителем по космическому сотрудничеству 18.02.2025, 21:150 Перечень видов деятельности СОНКО в Псковской области для получение господдержки могут расширить 18.02.2025, 21:000 Дмитрий Барабанов вручил медали к юбилею Победы несовершеннолетнем узникам
18.02.2025, 20:450 Псковских старшеклассников приглашают стать курсантами образовательных организаций ФСИН России 18.02.2025, 20:310 Ford и Kia столкнулись на перекрестке улиц Ипподромной и Леона Поземского в Пскове 18.02.2025, 20:270 Стало известно, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2024 году 18.02.2025, 20:140 Жительница Дедовичского района оправилась на принудительные работы за кражу денег у знакомой
18.02.2025, 19:520 Почти 50 классов в школах Псковской области закрыто на карантин 18.02.2025, 19:400 Мать сбитого в Пскове ребенка требует с водителя Suzuki компенсацию в 100 тысяч рублей 18.02.2025, 19:280 Пскович может лишиться свободы за покупку поддельного водительского удостоверения 18.02.2025, 19:140 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 февраля
18.02.2025, 19:070 16 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области на прошлой неделе 18.02.2025, 18:550 Мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда своему напарнику во время заготовки леса в Порхове 18.02.2025, 18:390 Поэта, которому Пушкин хотел вольно подражать и в стихах, и в верховой езде, представляет #историческая_полка_Михайловского 18.02.2025, 18:300 Передача эстафеты Победы на Кургане Дружбы. ФОТОРЕПОРТАЖ
18.02.2025, 18:240 Часть Кузнецкого моста в Пскове будет закрыта для движения до вечера 18 февраля 18.02.2025, 18:150 Приставы вынудили сорвавшего строительство ограждений в детском центре в Печорах подрядчика вернуть аванс 18.02.2025, 18:080 Сотрудница Великолукской больницы подозревается в получении «откатов» 18.02.2025, 18:060 Работу художника Юрия Вороненко разыграют на открытии выставки в Пскове
18.02.2025, 18:000 В Опочке прошел областной турнир по шахматам среди команд школ-интернатов 18.02.2025, 17:550 «Кузница»: Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области? ВИДЕО 18.02.2025, 17:530 Квесты и квизы проводят в Псковской области волонтеры 80-летия Победы 18.02.2025, 17:480 ЦБ выявил более 170 тысяч номеров телефонов, которые использовали мошенники
18.02.2025, 17:470 Проект устройства освещения на участке дороги в Острове изготовят до конца года 18.02.2025, 17:451 Персонал хирургического отделения в Себеже пытались сократить с нарушением законодательства – профсоюз 18.02.2025, 17:410 В ГД предложили поощрять учителей за достижения обучающихся 18.02.2025, 17:360 Музеи Псковской области передадут монеты на создание памятника героям войны
18.02.2025, 17:210 Вышка сотовой связи горела на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО 18.02.2025, 17:090 Соцсети помогают «Росгосстраху» быстрее решать проблемы клиентов 18.02.2025, 17:070 Медаль в честь 80-летия Победы Александр Хлопков вручил малолетней узнице Лидии Федоровой 18.02.2025, 17:040 Масленичные гуляния пройдут в Палатах у Сокольей башни в Пскове
18.02.2025, 17:030 Марина Гаращенко: Проект новой поликлиники в Псковском районе появится в ближайшие полгода 18.02.2025, 16:520 До -11 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 19 февраля 18.02.2025, 16:500 Островича подозревают в фиктивной регистрации четырех граждан Армении 18.02.2025, 16:450 Подрядчик о трудностях обновления бывшего здания «Октября» в Пскове и о необычных решениях
18.02.2025, 16:330 Несколько домов на Запсковье остались без света из-за повреждения кабеля 18.02.2025, 16:320 Псковичам дали советы по защите конфиденциальности в Интернете 18.02.2025, 16:230 Объемы медицинской помощи рассчитываются из количества населения – Марина Гаращенко 18.02.2025, 16:160 Перспективы пляжного отдыха на Черном море обсудят после заключения Роспотребнадзора
18.02.2025, 16:040 Более двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей 18.02.2025, 15:550 В Госдуме предложили освободить контрактников от призыва 18.02.2025, 15:450 Великолучанин разъезжал на автомобиле «ИЖ» в нетрезвом состоянии 18.02.2025, 15:400 В день рождения композитора Модеста Мусоргского в Пскове выступит Мариинский театр
18.02.2025, 15:320 Станислав Стармолотов стал участником стратегической сессии федерального дорожного агентства 18.02.2025, 15:250 Программу маткапитала продлили до 31 декабря 2030 года 18.02.2025, 15:190 Александр Боярков: 51-й фестиваль русской музыки в Пскове будет посвящен фольклору 18.02.2025, 15:000 Голикова: России предстоит заместить 10,1 миллиона работников до 2030 года
18.02.2025, 14:480 Власти Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве с парком «Патриот» 18.02.2025, 14:350 Госдума приняла закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года 18.02.2025, 14:240 Конкурентоспособность школ стала темой финала конкурса «Учитель года» в Пскове 18.02.2025, 14:210 Хирургические отделения в районах часто существуют только на бумаге — Марина Гаращенко
18.02.2025, 14:170 Эстафету Победы приняли на Кургане Дружбы в Себежском районе 18.02.2025, 14:020 «Беседка»: 10 лет Музею спорта и Олимпийского движения Псковского края. ВИДЕО 18.02.2025, 14:000 В Псковской области построят новые железнодорожные разъезды 18.02.2025, 13:580 Межрегиональный Кубок по ММА памяти Александра Матросова пройдет в Великих Луках
18.02.2025, 13:440 Дмитрий Белюков: Юбилей Музея спорта Псковского края отметят скромно 18.02.2025, 13:380 Сокращённой рабочей недели в связи с Днём защитника Отечества не будет 18.02.2025, 13:360 Большинство псковичей предпочитают блины с мясной начинкой — опрос 18.02.2025, 13:340 Мобильная связь появилась у полярников на антарктических станциях Мирный и Восток
18.02.2025, 13:320 «Брыкающиеся» бабоньки и соломенный пастух Овласий: «Михайловское» ждёт гостей на Масленицу 18.02.2025, 13:190 Базу отдыха «Нептун» обновляют в Куньинском районе 18.02.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области? 18.02.2025, 12:590 Оказание услуг ГИМС в Гдове будет временно приостановлено
18.02.2025, 12:560 Псковское «Яблоко» будет оспаривать в суде отказ в регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума в Гдове 18.02.2025, 12:470 Музей спорта Псковского края планирует расширяться 18.02.2025, 12:410 Уроки мужества и акции проходят в Псковской области ко Дню защитника Отечества 18.02.2025, 12:380 На вопросы псковичей отвечали сразу два сенатора в приемной «Единой России»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru