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В России День орнитолога празднуют 19 февраля

19 февраля отмечается профессиональный праздник орнитологов — специалистов, изучающих жизнь птиц. Этот термин, в переводе с греческого означающий «наука о птицах», появился в XVI веке благодаря итальянскому учёному-натуралисту Улиссе Альдрованди.

Среди первых, кто попытался обобщить информацию об этих представителях животного мира, называют древнегреческого мыслителя и философа Аристотеля.

В эпоху Нового времени развитие научного знания, в том числе в области естественных наук, привело к выделению биологии в самостоятельную науку в XIX веке. Вклад в орнитологию внесли такие учёные, как Карл Линней, де Бюффон и другие.

В России видное место среди орнитологов занимают С. А. Бутурлин, М. А. Мензбир, Л. Б. Бёме, В. Л. Бианки, П. В. Серебровский, Н. А. Гладков, В. А. Паевский и многие другие.

Праздник День орнитолога ведёт свою историю с 1983 года, когда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. Это событие произошло 19 февраля, и именно эта дата отмечается в наши дни в России и других странах, бывших в ту пору советскими республиками.

На Учредительном съезде Всесоюзного орнитологического общества 19 февраля 1983 года прозвучало предложение считать эту дату неофициальным Днём орнитолога. В 1992 году Всесоюзное орнитологическое общество получило имя академика М. А. Мензбира, считающегося основателем российской орнитологии. Теперь общество стало называться Мензбировским орнитологическим обществом при Российской академии наук.

Кроме этого объединения, в России существует «Союз охраны птиц России», который является общественной организацией экологической направленности и объединяет учёных-орнитологов и любителей пернатых. Их целью является популяризация орнитологии, изучение и сохранение видового разнообразия птиц.

В настоящее время орнитологи работают в заповедниках, аэропортах, на территории биостанций, в научных лабораториях, институтах, ветеринарных клиниках. Специалисты контролируют состояние популяций пернатых, проводят учёт их численности, организуют биотехнические мероприятия по привлечению птиц на гнездовья, занимаются эколого-просветительскими кампаниями.

Среди позвоночных, занесённых в Красную книгу России, птицы составляют самую большую группу, состоящую из 127 видов. Из них 122 вида охраняются на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения.

В международных инициативах, направленных на сохранение мирового биоразнообразия, птицам также уделяется особое внимание. Для охраны водно-болотных угодий, имеющих значение в качестве мест обитания водоплавающих птиц, 50 лет назад была принята Рамсарская конвенция. На территории РФ находится 41 водно-болотное угодье международного значения, включённое в Рамсарский список.

Ещё одна из значимых международных инициатив, получившая развитие в России, — выделение ключевых орнитологических территорий. На территории более ста ООПТ федерального значения РФ и их охранных зон расположено около 190 таких территорий. Во многих заповедниках и национальных парках для удобства наблюдения за птицами обустроены экологические тропы и маршруты.

С Днём орнитолога тесно связаны и другие праздничные даты, посвящённые миру птиц и людям, изучающим его: Международный день птиц, Всемирный день перелётных птиц и другие.

Нередко к празднованию Дня орнитолога бывают приурочены научные конференции, экологические просветительские конкурсы, семинары, массовые акции. Российские учёные являются непременными участниками Международных орнитологических конгрессов, где происходит обмен опытом и ознакомление с результатами исследований. Так, зимой 2018 года в Твери прошёл Первый Всероссийский орнитологический конгресс.