СОБЫТИЕ: «Единство народов – единство страны»

Панельная сессия «Единство народов – единство страны» состоялась в Пскове 26-27 марта. Ключевая тема обсуждения — развитие гражданского самосознания, сохранение духовно-нравственных ценностей и укрепление единства российской нации. На площадке спортивно-развлекательного парка «Простория» собрались около 250 представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также эксперты в сферах культуры, образования и молодежной политики. В работе принимали участие делегации из Ленинградской, Новгородской и Смоленской областей. Подробнее — в видео ПЛН-ТВ.