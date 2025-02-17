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Общество

Мошенники звонят псковичам под видом сотрудников «Россетей»

19.02.2025 11:16|ПсковКомментариев: 0

В адрес жителей, ранее обращавшихся с заявками о проблемах с подачей электроэнергии, поступают звонки, в том числе через популярные мессенджеры. Злоумышленники представляются сотрудниками ПАО «Россети» или страховых компаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук со ссылкой на филиал ПАО «Россети Северо-Запад».

Мошенники обращаются с просьбой перевести деньги на страховой счет.

«"Ваш случай признан страховым. Для урегулирования вопроса необходимо перевести деньги на страховой счет". Таким образом, они пытаются убедить граждан перевести денежные средства на счета, принадлежащие мошенникам», - пояснили в компании.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, «Россети Северо-Запад» рекомендуют псковичам:

  • Все вопросы, связанные с обслуживанием и проблемами с электроснабжением, решаются исключительно через официальные каналы связи: горячую линию, личный кабинет на сайте компании или личное обращение в офис компании. Если кто-то звонит от имени «Россети Северо-Запад», всегда стоит перезвонить по официальному номеру компании, чтобы подтвердить информацию.
  • Никогда не стоит передавать свои персональные данные или финансовую информацию незнакомым людям по телефону или через интернет. Не нужно сообщать мошенникам паспортные данные, банковскую информацию, коды из СМС или номера лицевых счетов.
  • «Россети Северо-Запад» никогда не запрашивает оплату услуг через мессенджеры и не требует переводить денежные средства на сторонние счета.
  • Прежде чем предоставить личную информацию о себе или совершить какие-либо действия с банковской картой по указанию третьих лиц, нужно посоветоваться с родственниками или знакомыми.
«Если вы столкнулись с мошенниками, обязательно сообщите в правоохранительные органы. Это поможет защитить других людей. Будьте бдительны! Не дайте мошенникам себя обмануть!» - заключили в компании.
Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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