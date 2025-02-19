Общество

В 2024 году мошенники «дозвонились» до 60% телефонов в России

Телефонные мошенники в 2024 году смогли дозвониться до 60% телефонов в России, заявил CEO «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Речь идет об устройствах, использующих решения компании для защиты.

В 2023 году показатель составлял 43%.

«Согласно нашей телеметрии, в 2023 году в России мошенники дозвонились примерно до 43% всех телефонов. В прошлом, 2024 году, - более 60%. На 50% больше у них активность, но одновременно с этим стоит отметить: дозвонились пока еще не до всех», - сказал он на форуме «Кибербезопасность в финансах».

В 2024 году в целом произошла «массовая миграция из обычных телефонных звонков в мессенджеры» - Whatsapp*, Telegram и так далее. Мошенники нашли для себя новую нишу, где с ними бороться сложнее, отметил Касперский. Также, по его словам, дипфейки в 2024 году стали действительно массовыми, пишет ТАСС.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.