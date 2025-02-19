В 2024 году мошенники «дозвонились» до 60% телефонов в России

Телефонные мошенники в 2024 году смогли дозвониться до 60% телефонов в России, заявил CEO «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Речь идет об устройствах, использующих решения компании для защиты.
В 2023 году показатель составлял 43%.
В 2024 году в целом произошла «массовая миграция из обычных телефонных звонков в мессенджеры» - Whatsapp*, Telegram и так далее. Мошенники нашли для себя новую нишу, где с ними бороться сложнее, отметил Касперский. Также, по его словам, дипфейки в 2024 году стали действительно массовыми, пишет ТАСС.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.