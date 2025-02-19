Общество

При помощи системы «Безопасный город» в Псковской области за год удалось раскрыть 50 преступлений

При помощи системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в Псковской области за год удалось раскрыть 50 преступлений, выявлено 970 правонарушений, разобрано 49 дорожно-транспортных происшествий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В среду, 19 февраля, в правительстве региона прошел сбор руководящего состава Псковской области по подведению итогов деятельности региональной подсистемы РСЧС и выполнению мероприятий гражданской обороны в 2024 году.

От имени губернатора участников заседания поприветствовал руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов. Он сообщил, что в 2024 году на территории региона проведен ряд мероприятий по совершенствованию деятельности областной подсистемы РСЧС, направленных на предупреждение возникновения ЧС и обеспечение безопасности жителей. Так, введена в эксплуатацию реконструированная региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения региона, которая охватывает около 500 тысяч человек во всех муниципальных образованиях.

Продолжается реализация государственной программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности. В частности, возобновлено строительство пожарных постов. Более 45 млн рублей выделено на строительство и оснащение объекта в селе Славковичи Порховского муниципального округа. Еще один пожарный пост построят в деревне Лавры Печорского муниципального округа.

Также в регионе продолжается мониторинг лесных пожаров с помощью системы «Лесохранитель». На базе Противопожарного лесного центра созданы все необходимые запасы лесопожарной техники и противопожарного инвентаря. «Предпринимаемые меры вновь позволили Псковской области по итогам 2024 года войти в число регионов, на территории которых тушение лесных пожаров осуществляется в течение первых суток с момента их обнаружения», — обратил внимание Андрей Вьюнов.

На базе Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Псковской области прошли подготовку около 2 тысяч человек.

В прошлом году была продолжена работа по приведению в готовность защитных сооружений гражданской обороны и развитию системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город». В настоящее время в систему входит 590 камер. «С их помощью в 2024 году раскрыто 50 преступлений, выявлено 970 правонарушений, разобрано 49 дорожно-транспортных происшествий», — отметил руководитель аппарата правительства Псковской области и напомнил, что в текущем году система пополнится еще 50 камерами видеонаблюдения.

Главной задачей органов исполнительной и муниципальной власти на предстоящий период он назвал совершенствование мер по обеспечению безопасности жителей Псковской области, защите населения и территорий региона, предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение эффективности деятельности областной подсистемы РСЧС.

В рамках мероприятия Андрей Вьюнов вручил главе Пыталовского муниципального округа Вере Кондратьевой грамоту Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу. По итогам прошлого года администрация муниципального образования стала лучшим органом местного самоуправления СЗФО в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

В этот день также состоялось награждение представителей муниципальной власти и бизнеса города Великие Луки и Куньинского района, отмеченных за оказание помощи и организацию первоочередного жизнеобеспечения порядка 600 жителей Торопецкого района Тверской области, эвакуированных в Псковскую область из-за атаки БПЛА. Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин вручил им медали МЧС России «За содружество во имя спасения» и почетные грамоты МЧС России.

Лаврухин также отметил лидеров среди муниципальных образований Псковской области в части обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Первое место регионального смотра-конкурса занял Пыталовский округ, второе место — Островский район. Замыкает тройку лидеров Новосокольнический район.

В ходе мероприятия Сергей Лаврухин выступил с подробным докладом-презентацией об итогах деятельности Псковской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2024 году. Другие участники сбора рассказали о реализации отдельных программ и мероприятий.