Общество

«Собственной персоной»: Андрей Беляев об актуальных вопросах жизни «южной столицы». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 февраля.

Гость студии - глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.

Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о том, каким получился ушедший уже 2024 год для «южной столицы»? Какие вызовы для города были основными в ушедшем году? Позволит ли бюджет 2025 года справиться со всеми задачами, которые стоят перед администрацией города? Какие направления работы городской администрации на текущий год можно назвать основными?