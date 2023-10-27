Общество

Волки идут на деревню

В деревне Сорокино Дедовичского района волки стали нападать на домашних животных. За три недели хищники загрызли десять собак. И такие случаи сейчас регистрируются не только в этом муниципалитете. Почему волки выходят к жилью и что делать в такой ситуации, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

«Утащили Соколика»

«В четверг съели нашего Соколика - прямо со двора утащили!» - рассказала о нападении волка на собаку жительница деревни Сорокино Марина Алексеева.

По словам Марины Васильевны, домашнему питомцу было пять лет. «Большой добрый пес! Так жаль! Муж услышал визг, но пока одевался, доставал ружье, волк утащил собаку. Вышел - уже нет Соколика», - сказала она.

Непонятно было, сколько волков приходило во двор. Поэтому искать собаку хозяин отправился уже с утра. По волчьим следам перешел через речушку, и там под кустом увидел то, что осталось от любимого питомца.

И это не единственный случай, когда пищей для волков становятся домашние животные. За последние три недели хищники загрызли в деревне десять собак.

«У соседки был огромный пес, похожий на алабая. Так и его утащили и съели, - говорит Марина Алексеева. - А на выходных вечером два волчонка приходили и волчица, видимо, учила щенков охотиться. Летом мы их не видим, им хватает пищи в лесу. Сейчас холоднее стало, волчата подрастать стали. Еды не хватает, и они идут на деревню».

Теперь пожилые супруги беспокоятся за двух оставшихся собак. Да и безопасность людей под вопросом. В деревне осталось всего семь жителей, в основном, пенсионеры.

«Волки сильные, собак утаскивают вместе с цепями. Они ж могут и на людей так нападать. А у нас уже все немолодые. Отбиваться трудно. Мужчины все охотники, но возраст уже не тот - трудно волков караулить», - заметила она.

Хотя в начале октября муж Марины Алексеевой на охоте застрелил волчицу, которая гналась за его собакой. «В зимний сезон многие мужчины из Бежаницкого, Порховского, Дедовичского и Локнянского районов собираются поохотиться на волков. Мой муж тоже присоединяется к ним. Сейчас пока снега нет, труднее их отследить, и охотники ждут зиму. И приезжают, но когда объявляют сборы. У всех есть разрешения на охоту», - рассказала она.

Также наши читатели сообщают, что волка видели в селе Новоселье Стругокрасненского района. «В районе железнодорожного переезда в Новоселье гуляет волк. Не стесняется появляться днём, рыщет по окрестностям», - рассказала жительница Новоселья.

Проблемы пропитания

«Наблюдаемая активность волков связана с происходящим процессом обучения подросших волчат», - пояснили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Как отметили в комитете, первопричиной выхода волков в населенные пункты и нападений на домашних животных является «нарушение экосистемы, вызванное практически полной ликвидацией поголовья дикого кабана на территории области»: «В нашей области кабан является основным объектом охоты для волков, численность его поголовья на территории области была высока, популяция успешно выдерживала охотничий прессинг, как со стороны волков, так и со стороны человека. Выходы в населенные пункты и нападения на домашних животных были крайне редки и совершались старыми либо травмированными особями, уже не способными добывать пищу в естественной природной среде».

На человека волки нападают крайне редко. «Вероятность нападения здоровых волков на человека низка, но существует. А вот вероятность нападения хищника, зараженного вирусом бешенства, высока», - отметили в комитете по природным ресурсам.

Последний случай нападения волка на человека зарегистрирован в Псковской области в 2015 году. У животного было бешенство.

Идет охота на волков

Но расслабляться и вести себя неосторожно по соседству с хищниками все же не стоит. «Для минимизации ущерба от волков людям, проживающих в сельской местности, следует максимально ограничить свободный выгул домашних животных, особенно в темное время суток. Собак следует содержать в вольерах. Исключить нахождение детей вне освещенных участков в темное время суток без сопровождения взрослых», - посоветовали в комитете.

Поскольку объектом нападения волков часто бывают домашние животные, и хищники наносят ущерб фермерским хозяйствам, охота идет постоянно. По состоянию на 20 октября 2023 года, на территории области добыто 223 волка.

Специалисты комитета пояснили, что мероприятия по регулированию его численности проводятся в период с устойчивым снежным покровом, позволяющим достаточно точно определить местоположение хищников. «В остальное время года случаи добычи единичны и часто носят случайный характер. За добычу волка установлено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей за особь, вне зависимости от пола и возраста», - рассказали в комитете.

Несмотря на то, что в соцсетях достаточно часто встречаются сообщения о серых хищниках, данных о том, что их популяция в регионе увеличивается, нет.

«По результатам ежегодных исследований, увеличения численности волков не наблюдается, что говорит об успешности проведения мероприятий по ее регулированию», - заключили в комитете.

Таким образом, специалисты уверены, что сезонные выходы волков к людям — это временное явление. Конечно, это не означает, что вероятности нападения хищников, в том числе, и на людей, нет. Жителям сельских территорий следует проявлять осторожность. И ждать зимы, когда погодные условия позволят ликвидировать наиболее опасных особей, и в целом сократить численность волков, которым, к сожалению, пока в регионе не хватает пищи в лесу.

Светлана Синцова