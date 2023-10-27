Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Досуг псковского школьника
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
Господин Рейтингомер
Санаторный туризм
как не впасть в уныние осенью
Региональные меры соцподдержки
Теплый дом ЛОНГРИД
«Истфакт» Остров обезьян
ЛОНГРИД проверить здоровье
Экономим на покупках
«Зенча-Псков» возрождение
«Велрыбпром» вкусно и качественно
«Метражи» сельская ипотека
бизнес-ланчи вкусные обеды
Профориентация школьников
Встречаем 2024!
 
 
 
ещё Общество 27.10.2023 19:590 Единое пособие на детей и беременных в Псковской области: как получить и куда обращаться 27.10.2023 22:590 Женщину с наркотиками задержали на перегоне Любятово – Запсковье 27.10.2023 22:460 В Госдуме предложили запретить использовать мобильные на уроках в личных целях 27.10.2023 22:450 Работу над тремя муниципальными томами проверила редколлегия проекта «Солдаты Победы» 27.10.2023 22:340 Воинов Великой Отечественной войны перезахоронили в Усвятском районе 27.10.2023 22:000 Лучших сотрудников наградили в Псковском филиале университета ФСИН
 
 
 
Самое популярное 24.10.2023 15:1110 Псковскую городскую больницу объединят с областной 25.10.2023 18:393 «Страхолюдина в трусах разрывает мох»: как наркоманы захватывают семейную зону отдыха в Пскове 23.10.2023 10:426 Автомашина скорой помощи с пациентом съехала в яму на улице Гагарина в Пскове 23.10.2023 07:565 Митрополит Тихон рассказал о поручении Путина по Крыму 25.10.2023 13:517 Ведутся переговоры о присоединении двух улиц деревни Родина к Пскову - Борис Елкин
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Волки идут на деревню

27.10.2023 15:30|ПсковКомментариев: 0

В деревне Сорокино Дедовичского района волки стали нападать на домашних животных. За три недели хищники загрызли десять собак. И такие случаи сейчас регистрируются не только в этом муниципалитете. Почему волки выходят к жилью и что делать в такой ситуации, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

«Утащили Соколика»

«В четверг съели нашего Соколика - прямо со двора утащили!» - рассказала о нападении волка на собаку жительница деревни Сорокино Марина Алексеева.

По словам Марины Васильевны, домашнему питомцу было пять лет. «Большой добрый пес! Так жаль! Муж услышал визг, но пока одевался, доставал ружье, волк утащил собаку. Вышел - уже нет Соколика», - сказала она.

Непонятно было, сколько волков приходило во двор. Поэтому искать собаку хозяин отправился уже с утра. По волчьим следам перешел через речушку, и там под кустом увидел то, что осталось от любимого питомца.

И это не единственный случай, когда пищей для волков становятся домашние животные. За последние три недели хищники загрызли в деревне десять собак.

«У соседки был огромный пес, похожий на алабая. Так и его утащили и съели, - говорит Марина Алексеева. - А на выходных вечером два волчонка приходили и волчица, видимо, учила щенков охотиться. Летом мы их не видим, им хватает пищи в лесу. Сейчас холоднее стало, волчата подрастать стали. Еды не хватает, и они идут на деревню».

Теперь пожилые супруги беспокоятся за двух оставшихся собак. Да и безопасность людей под вопросом. В деревне осталось всего семь жителей, в основном, пенсионеры.

«Волки сильные, собак утаскивают вместе с цепями. Они ж могут и на людей так нападать. А у нас уже все немолодые. Отбиваться трудно. Мужчины все охотники, но возраст уже не тот - трудно волков караулить», - заметила она.

Хотя в начале октября муж Марины Алексеевой на охоте застрелил волчицу, которая гналась за его собакой. «В зимний сезон многие мужчины из Бежаницкого, Порховского, Дедовичского и Локнянского районов собираются поохотиться на волков. Мой муж тоже присоединяется к ним. Сейчас пока снега нет, труднее их отследить, и охотники ждут зиму. И приезжают, но когда объявляют сборы. У всех есть разрешения на охоту», - рассказала она.

Также наши читатели сообщают, что волка видели в селе Новоселье Стругокрасненского района. «В районе железнодорожного переезда в Новоселье гуляет волк. Не стесняется появляться днём, рыщет по окрестностям», - рассказала жительница Новоселья.

Проблемы пропитания

«Наблюдаемая активность волков связана с происходящим процессом обучения подросших волчат», - пояснили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Как отметили в комитете, первопричиной выхода волков в населенные пункты и нападений на домашних животных является «нарушение экосистемы, вызванное практически полной ликвидацией поголовья дикого кабана на территории области»: «В нашей области кабан является основным объектом охоты для волков, численность его поголовья на территории области была высока, популяция успешно выдерживала охотничий прессинг, как со стороны волков, так и со стороны человека. Выходы в населенные пункты и нападения на домашних животных были крайне редки и совершались старыми либо травмированными особями, уже не способными добывать пищу в естественной природной среде».

На человека волки нападают крайне редко. «Вероятность нападения здоровых волков на человека низка, но существует. А вот вероятность нападения хищника, зараженного вирусом бешенства, высока», - отметили в комитете по природным ресурсам.

Последний случай нападения волка на человека зарегистрирован в Псковской области в 2015 году. У животного было бешенство.

Идет охота на волков

Но расслабляться и вести себя неосторожно по соседству с хищниками все же не стоит. «Для минимизации ущерба от волков людям, проживающих в сельской местности, следует максимально ограничить свободный выгул домашних животных, особенно в темное время суток. Собак следует содержать в вольерах. Исключить нахождение детей вне освещенных участков в темное время суток без сопровождения взрослых», - посоветовали в комитете.

Поскольку объектом нападения волков часто бывают домашние животные, и хищники наносят ущерб фермерским хозяйствам, охота идет постоянно. По состоянию на 20 октября 2023 года, на территории области добыто 223 волка.

Специалисты комитета пояснили, что мероприятия по регулированию его численности проводятся в период с устойчивым снежным покровом, позволяющим достаточно точно определить местоположение хищников. «В остальное время года случаи добычи единичны и часто носят случайный характер. За добычу волка установлено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей за особь, вне зависимости от пола и возраста», - рассказали в комитете.

Несмотря на то, что в соцсетях достаточно часто встречаются сообщения о серых хищниках, данных о том, что их популяция в регионе увеличивается, нет.

«По результатам ежегодных исследований, увеличения численности волков не наблюдается, что говорит об успешности проведения мероприятий по ее регулированию», - заключили в комитете.

Таким образом, специалисты уверены, что сезонные выходы волков к людям — это временное явление. Конечно, это не означает, что вероятности нападения хищников, в том числе, и на людей, нет. Жителям сельских территорий следует проявлять осторожность. И ждать зимы, когда погодные условия позволят ликвидировать наиболее опасных особей, и в целом сократить численность волков, которым, к сожалению, пока в регионе не хватает пищи в лесу.

Светлана Синцова

Теги: #волки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пользуетесь ли вы услугами астрологов и нумерологов?
В опросе приняло участие 136 человек
27.10.2023, 23:190 Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с декларацией доходов 27.10.2023, 23:000 Пропавшую в 2021 году брюнетку продолжают разыскивать в Пскове 27.10.2023, 22:590 Женщину с наркотиками задержали на перегоне Любятово – Запсковье 27.10.2023, 22:460 В Госдуме предложили запретить использовать мобильные на уроках в личных целях
27.10.2023, 22:450 Работу над тремя муниципальными томами проверила редколлегия проекта «Солдаты Победы» 27.10.2023, 22:340 Воинов Великой Отечественной войны перезахоронили в Усвятском районе 27.10.2023, 22:300 Юбилейный вечер историка и поэта Анатолия Александрова пройдет в Пскове 29 октября 27.10.2023, 22:151 Определены итоги чемпионата Псковской области по блицу
27.10.2023, 22:070 Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 28 октября 27.10.2023, 22:000 Лучших сотрудников наградили в Псковском филиале университета ФСИН 27.10.2023, 21:541 Жителя Палкино осудили за очередное избиение сожительницы 27.10.2023, 21:430 Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе между Псковом и Соловьями
27.10.2023, 21:351 Громкое дело: соседи псковского бара намерены идти в суд 27.10.2023, 21:210 Госавтоинспекция призывает псковских водителей быть крайне внимательными на дорогах 27.10.2023, 21:171 Начальника участка Дновской дистанции пути осудили за присвоение шпал 27.10.2023, 21:020 О земляных работах в центре Острова рассказал Дмитрий Быстров
27.10.2023, 20:552 Тестовый запуск пешеходного фонтана провели в Пскове. ВИДЕО 27.10.2023, 20:360 Псковская область по нацпроекту получила высокотехнологичное медицинское оборудование 27.10.2023, 20:281 Иеговисту в Псковской области вынесли обвинительный приговор 27.10.2023, 20:204 Псковские полицейские навели прядок на территории воинского захоронения в Крестах
27.10.2023, 19:590 Единое пособие на детей и беременных в Псковской области: как получить и куда обращаться 27.10.2023, 19:340 Псковский Фонд инвестразвития одобрил займ великолукскому производителю тротуарной плитки 27.10.2023, 19:230 Почти 4 млн рублей отдали мошенникам жители Псковской области 27.10.2023, 18:550 Водителям дали советы по хранению зимних шин на балконе
27.10.2023, 18:530 Кураторов фонда «Земляки» в южных районах Псковской области наградили в Великих Луках 27.10.2023, 18:480 Дмитрий Месхиев о Псковском театре драмы: Для меня это родной дом 27.10.2023, 18:370 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 октября 27.10.2023, 18:150 Несколько творческих мастерских и уникальные выставки подготовил Псковский музей на «Ночь искусств»
27.10.2023, 18:000 «Чай втроем»: Дмитрий Месхиев о любви к Пскову, татуировках и ресторанном бизнесе. ВИДЕО 27.10.2023, 17:540 Купюру с признаками подделки обнаружили в Великих Луках 27.10.2023, 17:490 Где провести новогоднюю ночь: спецпредложения в Пскове. ЛОНГРИД 27.10.2023, 17:460 Перечень экспортной сельхозпродукции при особом расчете утвердили в России
27.10.2023, 17:350 Розыск пропавших рыбаков продолжают в Псковском районе 27.10.2023, 17:260 Бизнес Псковской области стал чаще предлагать ежедневные зарплаты 27.10.2023, 17:140 «АвтоАс» дарит комплект зимней резины 27.10.2023, 17:010 Доступ для инвалида-колясочника обустроят в псковском доме по улице Ижорского Батальона
27.10.2023, 16:540 Мать двоих детей в Бежаницком районе предстала перед судом за неуплату алиментов 27.10.2023, 16:490 Серебро, огни и блестки: псковичи делятся фотографиями первого снега в соцсетях 27.10.2023, 16:460 Светофор в Пскове починили благодаря системе «Инцидент Менеджмент» 27.10.2023, 16:340 Вера Кондратьева избрана главой Пыталовского муниципального округа
27.10.2023, 16:321 Застройщики СЗФО получили в Сбере почти 500 млрд рублей с начала 2023 года 27.10.2023, 16:240 «Прессинг»: Четыре года Псковскому медиафоруму. ВИДЕО 27.10.2023, 16:151 Много лет и не безуспешно борюсь с человеком настроения внутри себя — Дмитрий Месхиев 27.10.2023, 16:090 Центр временного размещения соотечественников появится в Псковской области
27.10.2023, 15:560 «Пастырь»: Молитва об усопших. ВИДЕО 27.10.2023, 15:500 Плюс 90 млн и новые мемориальные доски – в Пскове прошла сессия депутатов гордумы 27.10.2023, 15:350 Дмитрий Месхиев: Я не делал татуировки без смысла 27.10.2023, 15:310 Апелляция обязала «Евро-Керамику Печоры» выплатить почти 640 млн рублей в бюджет
27.10.2023, 15:300 Волки идут на деревню 27.10.2023, 15:290 Инну Бондаренко рекомендовали на должность председателя Гдовского районного суда 27.10.2023, 15:241 Интерактив: Я паркуюсь как ... 27.10.2023, 15:030 Великолучанка Юлия Жукевич стала второй «Вице-миссис Европы»
27.10.2023, 14:593 Директор псковского бара «Дом культуры»: Мы не нарушаем законы 27.10.2023, 14:560 Отличается ли поведение режиссера на съемочной площадке и в театре, объяснил Дмитрий Месхиев 27.10.2023, 14:520 Tele2 запускает экосистему здоровья с 8 программами для ЗОЖ и красоты 27.10.2023, 14:360 В Псковской области водитель потерял сознание в гараже и умер
27.10.2023, 14:280 Пользователи сообщают о сбое в мобильном приложении Сбера 27.10.2023, 14:170 В Пскове прекратили громкое дело о посуточной аренде жилья, длившееся три года 27.10.2023, 14:050 «Альманах ММА в России» могут увидеть псковичи на платформе Wink 27.10.2023, 13:540 Дмитрий Месхиев: Кафе «Бейрут» — часть культурной истории города Пскова
27.10.2023, 13:490 «Михайловское» попало в «Музейную бродилку» 27.10.2023, 13:353 Банк России поднял ключевую ставку с 13 до 15% 27.10.2023, 13:260 Закон о конфискации автомобилей с российскими номерами прошел первое чтение в сейме Латвии 27.10.2023, 13:100 Псковский облсовпроф отмечает свое 75-летие
27.10.2023, 13:072 Радость от ума 27.10.2023, 12:590 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Дмитрием Месхиевым 27.10.2023, 12:520 Публичные слушания по проектам планировки и межевания Привокзальной площади в Пскове перенесли на 31 октября 27.10.2023, 12:420 Парк Героев создадут в Пскове
27.10.2023, 12:220 В рубель: Битва при Ватерлоо и чудеса статистики 27.10.2023, 12:170 Более 65 тысяч жителей Псковской области получают ежемесячную денежную выплату 27.10.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Четыре года Псковскому медиафоруму 27.10.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 октября
27.10.2023, 11:580 Минометную мину нашли в Великолукском районе 27.10.2023, 11:510 «Чай втроем»: Дмитрий Месхиев о любви к Пскову, татуировках и ресторанном бизнесе 27.10.2023, 11:317 Любовь Трифонова избрана главой Новоржевского муниципального округа 27.10.2023, 11:290 Автомобилисты объезжают ДТП в Пскове по тротуару. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru