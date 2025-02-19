Общество

Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет

Минздрав предлагает проводить профилактические осмотры подростков с целью оценки репродуктивной функции раньше, чем это делается сейчас (в 14 лет), так как сейчас у детей период становления и созревания репродуктивных функций начинается раньше, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

Она пояснила, что в России организованы мероприятия по охране репродуктивного здоровья, начиная с подросткового возраста (с 14 лет). Профилактическими осмотрами с целью оценки репродуктивного здоровья удается охватить 96% подростков.

«Сейчас мы получаем большое число предложений, в том числе наши эксперты, наш главный специалист по детской и подростковой гинекологии Елена Уварова неоднократно обращала внимание, что у детей сейчас период становления, созревания функций начинается раньше. И надо бы эти сроки пересмотреть и сдвинуть влево, что, в принципе, нам кажется очень логично», - сказала Котова на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

Ранее Минздрав опубликовал проект приказа, согласно которому планирует изменить программу профилактических медицинских осмотров детей, так, в частности, добавлены осмотры акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом в 13 лет для более ранней диагностики нарушений репродуктивных функций, пишет РИА Новости.