«Краски города»: Переедание во время болезни — друг или враг? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию выпуска новой программы «Краски города», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 февраля.
Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.
Сегодня в выпуске:
Здоровье по сезону! Переедание во время болезни – друг или враг?
Культурные выходные всей семьёй — как красиво завершить эту неделю?
«Интересные о важном»: гость студии — Миссис Россия Гран-При 2024, Миссис Псков 2019, Мисс Петрозаводск 2006 Кристина Ларченко. Она рассказала о своем пути в индустрию красоты, поделилась личными секретами и рассказала, какая красота важнее — внутренняя или внешняя.