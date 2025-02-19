Общество

62% псковичей поддерживают идею об обязательных отработках для медиков — опрос

Большинство псковичей, и медики в том числе, поддерживают идею введения обязательной отработки для выпускников медицинских учебных заведений, а вот система штрафов для нежелающих работать по специальности вызывает споры. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Министерство здравоохранения предложило штрафовать за отказ от отработки по специальности выпускников средних и высших учебных заведений, которые обучались по медицинским и фармацевтическим программам за счет бюджетных средств.

62% псковичей поддерживают идею отработки по медицинской специальности после выпуска: «Давно пора, и по всем направлениям»; «Конечно, надо отрабатывать и получать опыт. Врачей катастрофически не хватает». Каждый пятый (20%) высказывается против: «Нужды в обязательных отработках не будет, если повысят заработную плату»; «Качество работы по такой системе будет неудовлетворительное». 18% затруднились с ответом. Больше всего сторонников законопроекта среди горожан старше 45 лет (71%).

Однако предложение о введении системы штрафов за отказ от трудоустройства по специальности вызывает разногласия: 39% псковичей поддерживают эту идею, 40% — нет. Чем старше респонденты, тем активнее они выражают одобрение: если среди опрошенных до 35 лет согласны с жесткими мерами только 20%, то среди горожан старше 45 лет — уже 66%.

Если говорить о мнении медицинских работников, то врачи в равной степени поддерживают как введение обязательных работ, так и штрафов (по 59%). Что касается медсестер, то они активнее, чем доктора, высказываются за обязательную отработку (61%), но при этом реже согласны на введение взысканий (47%).