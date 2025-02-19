Общество

Полицейские из Псковского района соревновались в стрельбе из пистолета Макарова

Полицейские ОМВД России по Псковскому району соревновались в стрельбе из пистолета Макарова в преддверии Дня защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В этом состязании среди мужчин участвовали 16 человек, которые продемонстрировали свое мастерство владения табельным оружием. В ходе упорной спортивной борьбы почетное третье место занял заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Псковскому району подполковник полиции Сергей Гущин, на втором месте - старший инспектор Госавтоинспекции капитан полиции Дмитрий Колбик. Победителем же стал старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска майор полиции Александр Конарев.

По итогам соревнования все призеры поощрены грамотами.