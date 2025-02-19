Общество

Ускоренный Интернет стал доступен псковичам на экскурсиях в кинопарке «Москино»

Посетители съемочных павильонов и сотрудники студий кинопарка «Москино» смогут пользоваться стабильной мобильной связью и Интернетом оператора на максимальной скорости до 585 Мбит/с. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании МегаФон, связисты завершили строительство телеком-инфраструктуры в одной из главных туристических локаций Подмосковья.

Фото здесь и далее: МегаФон

Установленное оборудование на территории кинопарка поддерживает современные поколения связи, обеспечивающие стабильный сигнал и передачу данных как внутри павильонов и декораций, так и снаружи. Высоких скоростей удалось достичь за счет совмещения широкого спектра частот 4G, включая LTE-1800 и LTE-2600. Это позволяет сохранить качество сигнала даже при одновременном подключении массы устройств, что очень важно в момент съемок.

Параллельно инженеры оператора внедрили технологии MIMO (2×2 и 4×4), которые одновременно передают несколько потоков данных, что улучшает качество сигнала и увеличивает скорость мобильного Интернета. Также оборудование поддерживает технологию VoLTE (Voice over LTE), с помощью которой можно совершать голосовые вызовы через сеть 4G. Это сокращает время установления соединения и дает возможность одновременно говорить по телефону и пользоваться Интернетом без потерь.

«Кинопарк “Москино” — один из центров большого российского кино, к которому могут прикоснуться не только кинорежиссеры и сценаристы, но и зрители. Только с начала года гости и специалисты сферы кино использовали здесь почти 18 Тбайт трафика — этот объем сравним с 18 тысячами фильмов в формате Blu-ray. Мы внедрили передовые телеком-решения, которые позволят участникам съемочных процессов и гостям парка оставаться на связи в любых условиях», — отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

Кинопарк — самая большая в мире киносъемочная площадка под открытым небом. Здесь установлены почти два десятка уникальных декораций из разных эпох и со всего мира: от Древней Руси до современной Москвы. В павильонах «Москино» уже снято более 50 полнометражных фильмов, сериалов и телепередач. Здесь хранятся тысячи костюмов разных столетий, реквизиты для съемок и установлены мастерские по изготовлению декораций. По субботам и воскресеньям кинопарк открыт для гостей.