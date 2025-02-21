Общество

Выставка археологических находок времён Великой Отечественной войны прошла в Пскове

Выставка артефактов времён Великой Отечественной войны, посвящённой 80-летию Победы, прошла в Псковском городском молодёжном центре 21 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Фото здесь и далее: молодежный центр

На выставке были представлены уникальные находки поискового отряда «Обелиск», среди которых — немецкие пряжки с удалённой советскими солдатами фашистской символикой, кобура для пистолета ТТ, железные кружки, стеклянные фляги, карандаши из гильз, будёновки, каски, портсигары и ложки с ручной гравировкой. Командир отряда Павел Васильев рассказал участникам о значимости каждого экспоната и его исторической ценности. Особое внимание было уделено тем предметам, благодаря которым удалось установить личности пропавших без вести солдат и провести их перезахоронение.

Экспозиция привлекла внимание учащихся из 11 школ и двух средних профессиональных учебных заведений города Пскова. Всего выставку посетили около 150 человек, каждый из которых получил возможность прикоснуться к живой истории и узнать больше о работе поисковых отрядов и археологов.

Отметим, на протяжении дня выставку сопровождал студенческий археологический отряд «Конкиста». Кроме того, представители регионального Движения Первых и муниципального штаба Центра подготовки волонтёрского корпуса 80-летия Победы также приняли участие в выставке, рассказав гостям о своей деятельности по сохранению и популяризации исторического наследия страны.

Мероприятие стало частью серии мероприятий «Профессионалы будущего», направленной на помощь школьникам в выборе будущей профессии и в данном случае – к профессии поисковиков.