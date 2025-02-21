Общество

Мошенники придумали новый вид обмана россиян о возвращении Visa и Mastercard

Владельцы карт Visa и Mastercard начали получать фейковые сообщения о возращении компании, сообщается на сайте Роскачества.

«Владельцы карт Visa и Mastercard начали получать СМС-сообщения якобы от Сбербанка о возобновлении полного функционала их карт, включая трансграничные платежи. В сообщениях предлагается пройти ограниченную по времени "валидацию"», — говорится в материале.

Авторы статьи предупреждают, что при переходе по соответствующей ссылке можно загрузить вредоносное программное обеспечение.

«Никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет, следовательно, все новости о возвращении — фейк. Никакие официальные организации, включая Сбербанк или другие банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для "валидации" карт или установки какого-либо программного обеспечения», — заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По его мнению, целью мошенников является получение доступа к личной информации пользователей, включая логины, пароли и данные о банковских картах., пишет РИА Новости.

В четверг глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что говорить о возвращении Visa и Mastercard в страну пока преждевременно.