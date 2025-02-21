Общество

Минтруд: Регионы могут сами вводить дополнительные выходные к праздникам

Регионы могут самостоятельно объявлять дополнительные нерабочие дни, в том числе это касается и религиозных праздников. Также право на установление дополнительных дней отдыха по своему усмотрению имеют и компании, сообщили в Минтруде.

«В рамках разграничений полномочий органы государственной власти региона вправе самостоятельно объявлять в субъекте РФ дополнительные нерабочие (праздничные) дни. При этом более высокий уровень гарантий работникам по сравнению с установленным федеральными законами, приводящий к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов, обеспечивается за счет бюджета соответствующего субъекта», - пояснили в Минтруде.

Согласно федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» власти субъектов РФ также могут объявлять религиозные праздники нерабочими днями. «В этих нормативных правовых актах указывается, что дополнительные выходные устанавливаются на всей территории региона или на территории одного или нескольких поселений либо районов. В ряде актов указывается, что они распространяются на работников организаций, финансируемых из регионального бюджета, регулируются вопросы распространения их на организации, финансируемые за счет средств местных бюджетов, а также на организации иных форм собственности», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, работодатели, исходя из производственных и финансовых возможностей, также могут самостоятельно устанавливать дополнительные гарантии для работников, в том числе оплачиваемые дни отдыха. Порядок и условия их предоставления определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами.

В Минтруде напомнили, что перечень нерабочих праздничных дней закреплен в трудовом законодательстве и составляет 14 дней. К ним относятся 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы, 7 января - Рождество Христово, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 1 мая - Праздник весны и труда, 9 мая - День Победы, 12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства, пишет ТАСС.