Общество

Врач назвал причину увеличившегося числа диагностированного СДВГ у россиян

В последние годы синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) стал одной из самых обсуждаемых тем в медицине и обществе. Причина роста числа диагнозов кроется не только в реальном увеличении случаев, но и в повышенной осведомленности. Об этом 22 февраля рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Владимир Скавыш.

По его словам, современные исследования и улучшенные методы диагностики сделали СДВГ более «видимым». Люди стали осознавать, что проблемы с вниманием и гиперактивностью — не просто черты характера, а проявление нейропсихиатрического расстройства. Важную роль в распространении знаний сыграли интернет и соцсети, которые помогают обмениваться информацией и опытом.

Еще один фактор — возросшие требования к концентрации и самоорганизации в учебе и работе. Люди чаще замечают свои трудности и ищут их объяснение в диагнозе СДВГ.

«СДВГ — это не просто нарушение поведения, это реальное нейропсихиатрическое расстройство, которое требует профессионального подхода. Многие люди наконец начинают понимать, что их проблемы с вниманием и гиперактивностью — не результат лени, а симптомы, с которыми можно и нужно работать», — отметил врач.

Он отметил, что заболевание проявляется в трех основных симптомах: дефиците внимания, гиперактивности и импульсивности. Они могут затруднять учебу, работу и личную жизнь. Однако врач напомнил, что не каждая невнимательность или повышенная активность являются признаками расстройства — диагноз должен ставить специалист после тщательного обследования.

Хотя СДВГ чаще выявляют в детстве, современные методы позволяют диагностировать его и у взрослых. Главное — учитывать, насколько симптомы влияют на повседневную жизнь. Если они мешают учебе, работе или отношениям, стоит обратиться за профессиональной помощью.