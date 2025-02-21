Общество

Более 2 млн россиян присоединились к акции «Нашим героям» в День защитника Отечества

Свыше 2 млн человек стали участниками акции «Нашим героям», включающей разные форматы - субботники, сбор гуманитарной помощи и флешмобы. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи).

«В День защитника Отечества во всех регионах России прошла всероссийская акция "Нашим героям", приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества <...>. Акция Росмолодежи включала множество форматов - от флешмобов и субботников до встреч с Героями России и сбора гуманитарной помощи. Участниками акции стали 2 млн 470 тыс. россиян и 230 тыс. волонтеров из всех регионов страны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за один день было написано более 370 тыс. писем Победы. Волонтеры вместе со школьниками написали письма со словами благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и со словами поддержки военнослужащим, которые находятся на передовой. Также на передовую будет отправлено более 216 тыс. окопных свечей, которые изготовили активисты по всей стране. Мастер-классы прошли в рамках всенародной акции «Окопная свеча», участие в которой приняли тысячи детей и взрослых.

В рамках акции «Символ героя» во всех регионах страны состоялось более 2 тыс. массовых флешмобов - жители выстроились в форме пятиконечной звезды в знак поддержки российских военнослужащих. По всей стране волонтеры организовали встречи с героями в рамках всероссийского проекта «Диалоги с героями» Роспатриотцентра Росмолодежи. В них приняли участие Герои Советского Союза, Герои России, участники специальной военной операции и волонтеры, совершившие героические поступки.