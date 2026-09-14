День атопического дерматита и «У меня все под контролем» отмечают сегодня

День атопического дерматита, День слушания шорохов и День «У меня все под контролем» отмечают сегодня, 14 сентября.

Изображение сгенерировано нейросетью

Ежегодно 14 сентября по всему миру отмечается День атопического дерматита. Инициаторами этой даты стали Международный альянс организаций пациентов дерматологии и Европейская федерация ассоциаций пациентов, страдающих аллергией и заболеваниями верхних дыхательных путей. Цель — привлечь внимание к проблемам людей, живущих с этим недугом.

Атопический дерматит — одно из самых распространенных кожных заболеваний и одно из самых недооцененных. От него страдают более 230 миллионов человек по всему миру. Хронические высыпания на коже постоянно зудят, мокнут и доставляют массу неудобств. Болезнь негативно влияет на все аспекты жизни пациентов. С ней непросто учиться и работать. Частые стрессы, сухой и холодный воздух, жесткая вода и другие факторы вызывают резкое обострение. В 2026 году дата отмечается под девизом «Преодоление невидимого бремени».

День слушания шорохов — необычный праздник, который приглашает нас снять наушники, отвлечься от компьютеров, выключить телевизоры и отправиться в лес: слушать шорох травы и шуршание листьев в кронах деревьев.

День «У меня все под контролем». Все пошло не по плану? Ну и ладно, главное — не вешать нос! Этот веселый праздник отмечается во второй понедельник сентября и призывает нас никогда не терять оптимизма, пишет «Газета.ru».