Общество

В Пскове 53% мужчин против выхода на пенсию на 5 лет позже женщин – опрос

Практику более позднего выхода мужчин на пенсию по возрасту считает дискриминирующей каждый второй представитель сильного пола. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В Пскове 53% мужчин усматривают признаки гендерной дискриминации в разном возрасте выхода на пенсию: «У нас равноправие!» Женщины поддерживают данную точку зрения заметно реже (20%), их основные доводы: «Мужчины умирают раньше женщин»; «У мужчин, как правило, работа связана с большой физической нагрузкой. К 65 годам здоровья может не остаться».

Впрочем, каждая вторая женщина против того, чтобы считать дискриминацией более поздний выход мужчин на пенсию, акцентируя внимание на многозадачности роли женщины в семье: «Женщина слабее физически + работа, магазины, приготовить ужин, обед и завтрак на всю семью, выносить ребенка/детей, сделать уроки, стирка, уборка дома, оказание первой медицинской помощи семье, лечение и уход за детьми, "швея" и "бухгалтер" дома». Мужчин, разделяющих эти убеждения, — 38%.