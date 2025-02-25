Общество

Ирина Иванова: Некачественные курсы отбивают у госслужащих желание повышать квалификацию

Некачественные курсы отбивают желание повышения квалификации у госслужащих. Об этом директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Проблематика в сфере повышения квалификации профессиональных кадров, действительно, существует. Это надо признать, над этим надо работать. В части подготовки кадров велась длительная разнонаправленная работа. По поводу того, как должны проходить квалификационные экзамены государственно-гражданских служащих, есть множество указов. Туда входят вопросы, сколько раз они должны проходить это обучение. Здесь стоит затронуть проблематику дополнительного профессионального образования. Орган исполнительной власти отбирает людей и выставляет обучение на торги, которые выигрывает любая фирма, предоставляет онлайн-курс. Это очень далеко от реальности. Хорошо, что это доступно, но должен существовать жесткий контроль», – сказала Ирина Иванова.

Она отметила, что сама не раз проходила подобные курсы и не увидела в них достаточной пользы.

«Качество продукта оставляло желать лучшего. Я в прошлом - государственный гражданский слушатель, муниципальный служащий, проходила эти обучения. К сожалению, это зря потраченное время. Стимул и мотивация обучаться у госслужащих есть, но желание отбивают такие некачественные курсы», – уточнила директор Корпоративной академии правительства Псковской области.