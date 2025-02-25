Общество

Воспитанников псковского детсада №54 с 3 марта переведут в другие учреждения из-за ремонта

В рамках нацпроекта «Семья», стартовавшего по инициативе президента Владимира Путина, а также региональной программы «Поддержка семьи» заключён контракт на капитальный ремонт детского сада №54, сообщили глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

«Это первое дошкольное учреждение в Пскове, которое будет обновлено благодаря финансированию данных проектов», - отметил Борис Елкин.

По его словам, в планах масштабная модернизация: косметический ремонт фасада и крыши, обновление групповых комнат, кухни, спортивного зала и медкабинета, а также замена систем водоснабжения и канализации.

Чтобы процесс прошёл максимально комфортно для детей и воспитателей, три группы временно переедут в детские сады №45 и №47 с 3 марта. Борис Елкин подчеркнул, что так администрация сможет обеспечить безопасность и удобство на протяжении всего ремонта.

Глава города уточнил, что с 1 сентября детский сад распахнёт свои двери, встречая воспитанников в обновлённых и современных условиях.