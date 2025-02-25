Общество

Екатерина Киреева стала «Мисс Псковский филиал Университета ФСИН России-2025»

В конкурсе «Мисс Псковский филиал Университета ФСИН России-2025» победу одержала курсант Екатерина Киреева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В образовательной организации девушки-курсанты приняли участие в ежегодном конкурсе грации, обаяния и интеллекта, который в 2025 году был посвящен Году защитника Отечества и оценивался исключительно сотрудниками-мужчинами.

Как отметили в университете, все участницы конкурса блестяще презентовали себя и справились с заданием на проверку знаний, терминов и понятий русской истории, после чего примерили на себя образ богинь славянской мифологии.

Девушки дефилировали в вечерних платьях и демонстрировали свои вокальные и хореографические данные, актерские и ораторские способности.

Победителем конкурса «Мисс Псковский филиал Университета ФСИН России-2025» стала курсант Екатерина Киреева. Владилена Щиголева удостоена звания «Мисс грация»; «Мисс нежность» стала курсант Ирина Готовщикова; Алина Морозова получила титул «Мисс скромность»; Варвара Парантаева – «Мисс романтичность»; Титул «Мисс оригинальность» завоевала Юлия Самсоненко.

Все участницы конкурса награждены дипломами, которые им вручил начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев.