Общество

Жители Псковской области смогут прийти на прием к сенаторам 3 марта

Сенаторы Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут личный прием граждан в общественной приёмной «Единой России» 3 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Прием состоится в Пскове на площадке региональной общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева по адресу: улица Гоголя, дом № 9.

З марта с 10:00 до 14:00 прием граждан проведет Алексей Наумец, а с 14:00 до 16:00 – Наталья Мельникова.

Приемы возможны в формате личной встречи и дистанционно. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону в Пскове: 66-25-12.