Общество

За злостную неуплату алиментов суд назначил великолучанке 8 месяцев исправительных работ

Великолукский городской суд признал 36-летнюю жительницу города Великие Луки виновной в неоднократной невыплате алиментов на содержание двух её малолетних детей. Суд установил, что женщина неоднократно игнорировала судебное постановление о выплате алиментов, несмотря на уже имеющееся административное наказание за подобное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Ранее, в 2023 и 2024 годах, она была привлечена к административной ответственности по статье 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за отказ платить алименты без уважительной причины. Ей было назначено 80 часов обязательных работ, однако эти работы она не выполнила.

Несмотря на осуждение и наличие исполнительного производства, обвиняемая продолжала уклоняться от выплаты алиментов, хотя имела возможность трудиться и обеспечивать своим детям достойный уровень жизни. Она также не предпринимала попыток найти работу через службу занятости, оставаясь фактически безработной.

Учитывая характер преступления и предыдущие меры наказания, которые не возымели должного эффекта, суд приговорил женщину к восьми месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Обвиняемая имеет право обжаловать приговор, поскольку он ещё не вступил в законную силу.