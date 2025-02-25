Почему замороженное мясо безопаснее охлажденного, рассказал шеф-повар

Управляющий шеф корпоративной столовой крупного пищевого предприятия в Москве, профессиональный повар Андрей Алексеев поделился рекомендациями по выбору охлаждённых продуктов, которые будут и вкусными, и полезными.
По словам эксперта, охлаждённое мясо и полуфабрикаты лучше приобретать у надёжного продавца, который заботится о качестве своей продукции и о клиентах. В летний период не рекомендуется покупать охлаждённые продукты на рынках и в супермаркетах, особенно в регионах с жарким климатом.
Однако замороженная продукция, как правило, не успевает разморозиться, даже если ее возят в тех же условиях, но только в этой машине режим заморозки будет уже не + 6, а до -18 градусов. Соответственно, при разгрузке машины эта продукция не успеет разморозиться, она останется замороженной, пишет RuNews24.ru.
«Современная заморозка очень быстрая, сухая, осуществляется в шоковом режиме. То есть в ней применяется очень сильный мороз, плюс обдув, и продукция очень быстро замораживается, а микроорганизмы вредоносные не успевают там размножиться. Такая продукция безопасна. Спокойно купив замороженное мясо или полуфабрикаты, мы кладем его в морозильные камеры, а при необходимости достаем и готовим блюда. Кстати, правильная разморозка происходит именно в холодильнике», - подытожил эксперт.