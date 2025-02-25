Общество

Почему замороженное мясо безопаснее охлажденного, рассказал шеф-повар

Управляющий шеф корпоративной столовой крупного пищевого предприятия в Москве, профессиональный повар Андрей Алексеев поделился рекомендациями по выбору охлаждённых продуктов, которые будут и вкусными, и полезными.

По словам эксперта, охлаждённое мясо и полуфабрикаты лучше приобретать у надёжного продавца, который заботится о качестве своей продукции и о клиентах. В летний период не рекомендуется покупать охлаждённые продукты на рынках и в супермаркетах, особенно в регионах с жарким климатом.

«Правильно замороженная и потом уже дефростированная, размороженная продукция не намного хуже, чем охлажденная, если она перемещается в магазины из мясных заготовочных цехов. При этом охлажденная продукция не всегда находится в той температурной среде, в которой она должна находиться. Мы не знаем, соблюдается ли необходимый режим в машине, которая везет охлажденное мясо в магазин или супермаркет. Кроме того, существуют санитарные нормы, которые могут нарушаться по причине человеческого фактора. Очень часто я видел такую картину в одном из больших супермаркетов: летом подъезжает огромная машина, которая привезла продукты для этого магазина. Да, это термокузов, в котором стоит специальный охлаждающий кондиционер. Он поддерживает температуру, скорее всего, нужную, но при разгрузке машина открывается, и мгновенно вся продукция, которая находится там, отепляется. Пока происходит разгрузка машины, температурный режим хранения ее очень сильно нарушается. Соответственно, вредоносные бактерии, микроорганизмы начинают там размножаться с огромной скоростью», - объясняет шеф.

Однако замороженная продукция, как правило, не успевает разморозиться, даже если ее возят в тех же условиях, но только в этой машине режим заморозки будет уже не + 6, а до -18 градусов. Соответственно, при разгрузке машины эта продукция не успеет разморозиться, она останется замороженной, пишет RuNews24.ru.

«Современная заморозка очень быстрая, сухая, осуществляется в шоковом режиме. То есть в ней применяется очень сильный мороз, плюс обдув, и продукция очень быстро замораживается, а микроорганизмы вредоносные не успевают там размножиться. Такая продукция безопасна. Спокойно купив замороженное мясо или полуфабрикаты, мы кладем его в морозильные камеры, а при необходимости достаем и готовим блюда. Кстати, правильная разморозка происходит именно в холодильнике», - подытожил эксперт.