Общество

Псковские омоновцы приняли участие в учебном сборе по борьбе за живучесть

Сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в учебном сборе по борьбе за живучесть, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

В Североморске с моряками Северо-Западного округа Росгвардии прошли занятия по борьбе за живучесть. В сборе были задействованы морские специалисты полка по охране важных государственных объектов, морского отряда, специального моторизованного Измайловского полка, отрядов ОМОН, СОБР и учреждений вневедомственной охраны Росгвардии из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Калининградской, Мурманской, Новгородской областей и Республики Карелия.

Во время занятий росгвардейцы тренировались эвакуироваться по задымленным корабельным коридорам, устраняли пробоины в корпусе корабля, вели поиск и эвакуировали условно пострадавших из аварийного отсека судна. С использованием новейших тренажёрных комплексов Северного флота экипажи катеров Росгвардии на практике смогли преодолеть различные смоделированные чрезвычайные ситуации.