Общество

Американский актер Джин Хэкмен скончался в постели со своей женой

Юджин Хэкмен — американский актёр, двукратный лауреат премий «Оскар» и BAFTA — скончался в возрасте 95 лет. Рядом с ним была обнаружена его жена, которая также умерла. Однако полиция не подтверждает, что их смерть носила насильственный характер, как сообщает американская газета Santa Fe New Mexican.

Фото: Getty Images / WireImage/Vera Anderson

«Легендарный актер, двухкратный обладатель премии "Оскар", писатель Джин Хэкмен и его жена... Бетси Аракава были найдены мертвыми вечером в среду в своем доме в... Санта-Фе», — говорится в сообщении издания.

Смерть актера подтвердил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза, заявив, что вместе с супругами также была обнаружена мертвой их собака, пишет РИА Новости.

В полиции не назвали точную причину смерти актера и его жены, отметив при этом, что насильственный характер смерти отсутствует.

Джин Хэкмен был известен по ролям в фильмах «Французский связной», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Сердцеедки», «Семейка Тененбаум».