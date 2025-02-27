Общество

Итоги диспансеризации первых двух месяцев 2025 года подвели в администрации Псковского района

Итоги диспансеризации, проводимой в Псковском районе с начала января, подвели в местной администрации и объявили количественные показатели проведенной работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.



Фото: страница Натальи Федоровой ВКонтакте

Одним из новых направлений диспансеризации стала оценка репродуктивного здоровья женщин. Целью является выявление признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на наступление и течение беременности, родов и послеродового периода.

Медики осмотрели более 120 жителей псковского района. Некоторым была оказана амбулаторная помощь.

650 школьников Псковского района с начала года прошли медицинский осмотр.

Псковской межрайонной больницей на проведение профосмотров заключено 44 договора с предприятиями сельского хозяйства, культуры, социального обслуживания, индивидуальными предприятиями.