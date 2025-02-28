Общество

Юрист назвал растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма

На своем земельном участке или на придомовых территориях возле жилых домов нельзя выращивать некоторые виды растений. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Перечень запрещенных к выращиванию растений четко прописан в постановлении правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. Там же приводится количество растений, характерных для определения крупного и/или особо крупного размера, что, в свою очередь, необходимо для понимания уголовно-правовых последствий.

В каждом из этих растений содержатся наркотические и/или психотропные вещества. В списке не только широко известные мак и конопля, но и экзотические голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская и т.д. Далеко не все идентифицируют их с наркотиками – часто для дачников это просто безобидные цветы. Тем не менее о последствиях необходимо знать, пишет «Прайм».

Мак снотворный, известный как Papaver somniferum, содержит морфин и кодеин - его выращивание на придомовой территории даже в небольшом количестве может привести к административному наказанию. Массовое культивирование может повлечь за собой уже уголовное преследование.

Ипомея трехцветная, или Ipomoea tricolor содержит психоактивные вещества. Основанием для привлечения к ответственности может стать наличие этого растения на газонах возле дома.

Другое запрещенное растение - турбина щитковидная, Turbina corymbosa. Растение содержит алкалоиды эрголинового ряда, оказывающие психотропное действие.

Распространяется запрет и на гармалу обыкновенную, или Peganum harmala, известную также как могильник. Это растение запретили к посадке с 2024 года, так как его корни и семена содержат алкалоиды, применяемые для производства психотропных веществ.

К этому же списку относится мимоза хостилис, или Mimosa hostilis, шалфей предсказателей, или Salvia divinorum, чьи листья обладают мощным галлюциногенным эффектом, кустарник с глубокой корневой системой, содержащий психоактивные вещества.

Административная ответственность

Если хотя бы одно запрещенное растение обнаружат на придомовой территории, это может повлечь административное наказание. За посадку таких растений грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, а в ряде случаев могут применить административный арест на срок до 15 суток. (КоАП РФ Статья 10.5.1.)

Уголовная ответственность

Выращивание от десяти до 100 кустов запрещенного растения будет классифицироваться как преступление в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере. К уголовной ответственности могут привлечь даже за хранение или получение от трех граммов семян этих запрещенных растений.

Владелец участка или ответственное за благоустройство лицо (в случае выращивания более 10 растений) может быть привлечено к уголовной ответственности, что грозит штрафом до трехсот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или обязательными работами до 480 часов или даже лишением свободы сроком до двух лет (статья 231 УК РФ). Если же объем обнаруженных растений признают особо крупным, грозит тюремный срок до восьми лет. (статья 231 пункт 2в УК РФ)

Основанием для проверки со стороны правоохранительных органов может стать высадка даже одного экземпляра запрещенного растения на общественной территории. Если будет доказано, что посадка производилась умышленно, а растение использовалось в запрещенных целях, наступит уголовная ответственность, заключила Леонова.