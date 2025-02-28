Общество

Женщины более активны на рынке труда, чем мужчины – аналитики

В преддверии Международного женского дня на основе данных опросов россиян эксперты hh.ru подготовили топ фактов о женщинах, которые каждый день ходят на работу.

Факт 1. Женщины более активны на рынке труда, чем мужчины. Так, аналитика hh.ru показывает, за последний год доля активных резюме от россиянок достигла 50,4%, на мужчин приходится 49,6%. При этом женщины получают приглашения на вакансии заметно чаще мужчин. В 2024 году женщины с активными резюме на hh.ru получили 120,7 млн приглашений на вакансии (или 58% от общего количества), а мужчины – только 88,8 млн приглашений (или 42%).

Факт 2. Женщины продолжают демпинговать в зарплатных ожиданиях, даже несмотря на то, что текущий доход, согласно опросу hh.ru, устраивает лишь каждую третью опрошенную респондентку. На основные нужды не хватает зарплаты 41% опрошенных россиянок, 38% заявили, что им хватает заработка «с трудом». По словам каждой четвёртой (25%) опрошенной женщины для покрытия основных нужд ей не хватает в среднем 20 тыс. рублей. Между тем медиана ожидаемых зарплат в резюме женщин сегодня составляет 60,6 тыс. руб., в резюме мужчин – 88,8 тыс. руб.

Факт 3. Женщины чаще, чем мужчины вкладываются в своё образование. Так, 22% опрошенных россиянок тратят часть своей зарплаты на образование и повышение квалификации, это на 7% больше, чем мужчины-респонденты.

Факт 4. Судя по данным опроса hh.ru, женщины менее склонны строить личную жизнь и заводить романы на работе. Так, роман с коллегой был только у 28% опрошенных женщин, и в 34% мужчин. Но если роман случался, то чаще всего лишь один раз (об этом заявили 68% женщин), а то время, как мужчин склонны «крутить» роман с коллегами несколько раз (заявили 50% мужчин).

Факт 5. Женщины оказались более вежливыми на работе, чем мужчины. Так, регулярно матерятся на работе и при общении с коллегами только 19% женщин, а вот среди мужчин таких больше – сразу 36%. И лишь 10% женщин считают приемлемым выражаться при коллегах, среди мужчин таких 22%.

Факт 6. Женщины выгорают на работе быстрее и сильнее, чем мужчины. Исследование hh.ru показало, что женщины чаще, чем мужчины испытывают усталость и апатию на работе (49% против 36%), чаще теряют мотивацию и интерес к задачам (38% против 35%), на 10% чаще, чем мужчины испытывают тревожность из-за рабочих вопросов.

Факт 7. Спорт одинаково важен и ценен для женщин и мужчин. Так, стараются заниматься фитнесом в течение рабочей недели 43% женщин и 48% мужчин. При этом женщины стараются ходить в спортзал 2-3 раза в неделю (60% опрошенных), в то время как у 21% мужчин получается это сделать почти каждый день.

Факт 8. В рамках опроса hh.ru россиянки составили рейтинг полезных привычек на 2025 год. 60% сказали, что для поддержания хорошего психологического здоровья будут поддерживать общение с близкими. Еще 56% женщин в этом году будут развивать свои хобби. Еще 40% добавили, что займутся саморазвитием через чтение книг и прохождение курсов. 18% - займутся медитациями, 14% будут помогать другим через волонтёрство.

Факт 9. Женщины все больше углубляются в финансы и планирование. Так, 67% россиянок в этом году решили чаще заниматься составлением и ведением бюджета, 65% будут углублять знания по финансовой грамотности, 45% будут заниматься инвестициями, еще у 40% опрошенных в планах усилить контроль по своим кредитам.

Факт 10. Развитие карьеры (смена сферы деятельности в 2025 году) в приоритете у 64% опрошенных россиянок. Возможно, такая стратегия связана с тем, что по итогам 2024 года лишь 12% респонденток (у 14% мужчин) получили повышение в должности, рост оклада случился лишь у 35% женщин (и у 38% мужчин). Чаще всего женщины рассматривают для карьерного перехода госсектор (11%), ИТ-сферу (9%), СМИ и маркетинг (8%), искусство и культуру (6%), финансовый сектор (5%). В сферы, где преобладают работники-мужчины, такие как нефть и газ, строительство, энергетика, металлургия, химическая отрасль планируют перейти порядка 6% опрошенных.