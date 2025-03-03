Общество

Псковские хвостики. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фотографии «Псковских хвостиков» показывают повседневную жизнь городских собак и кошек. Здесь можно увидеть, как хозяева выгуливают своих четвероногих друзей, весело бегающих по паркам и улицам. Собаки радостно играют и общаются друг с другом, наслаждаясь обществом людей.

Кошки же демонстрируют свою независимость: одни уютно устраиваются спать в картонных коробках, другие сидят на теплых канализационных люках, третьи спешат навстречу людям, чтобы получить порцию ласки. А еще есть те, кто свободно бегает по дворам и улицам, исследуя каждый уголок города.

Домашние животные и их хозяева в Пскове — в фоторепортаже Анны Тягуновой.