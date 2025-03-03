Общество

Почти 200 млн рублей направят на оснащение женских консультаций в Псковской области

1 млрд 180 млн направлено на нацпроекты в сфере здравоохранения в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«По национальным проектам 650 миллионов законтрактовано - это 55% контрактации, остальные 45% - это два национальных проекта "Продолжительность активной жизни" и "Семья". По "Продолжительной активной жизни" у нас порядка семи мероприятий запланировано», - сказала председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Также средства выделены на медицинскую реабилитацию, их сумма составила 32,4 миллиона. 184 млн рублей будет направлено на оснащение женских консультаций.