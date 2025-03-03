Общество

В рамках личного приема к сенаторам в Пскове обратились 28 человек

На площадке региональной общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева (город Псков, улица Гоголя, дом 9) сенаторы Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова 3 марта провели личный прием граждан, обратились за помощью 28 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Жители региона обратились к Наталье Мельниковой с вопросами о присвоении статуса пенсионера федерального значения, перерасчёте пенсии, а также о пенсионном обеспечении военнослужащих.

«Встреча была насыщенной, продуктивной и, самое главное, результативной», – отметила Наталья Мельникова.

К Алексею Наумцу псковичи обратились с рядом вопросов, связанных с проведением специальной военной операции. В частности, были затронуты темы выплат в случае ранения, поиска пропавших без вести, определения статуса военнослужащего и предоставления отпуска.

Как отмечал ранее депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, основополагающую роль в работе региональной общественной приемной партии играют личные приемы граждан. «Важно, что наряду с депутатами разных уровней активно эту работу проводят наши сенаторы. Люди приходят с самыми разными проблемами, к каждому обращению в приемной "Единой России" относятся крайне внимательно, прорабатывают сложные вопросы во взаимодействии с правительством Псковской области и различными федеральными ведомствами. Бывает так, что некоторые из вопросов потом наша партия включает в народную программу, одним из ключевых направлений которой является социальная поддержка граждан», - сказал парламентарий.