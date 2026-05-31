Упавшего из гнезда малыша аиста спасли в островской деревне Богданово

Центр помощи Псковской области «Дом белого аиста» открыл сезон птенцов: в деревне Богданово Островского района нашли упавшего аистёнка. Птенца с травмой крыла забрали и сейчас выхаживают в центре. Об этом сообщили в группе организации во «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Дом белого аиста» / «ВКонтакте»

В пятницу, 29 мая, в деревне Богданово Островского округа местные жители, косившие траву, услышали крик в траве и обнаружили аистёнка. Они сразу связались с центром помощи «Дом белого аиста».

«Удалось оперативно его забрать, — рассказали в организации. — Наша помощница по спасению аистов Наталья Григорова оказалась свободна и немедленно выехала за аистёнком. Вскоре малыша передали нам».

Птенец оказался сильным и активным, его вес составил 925 г, а возраст — 17 дней. Специалисты пока не могут точно сказать, почему он оказался на земле.

«Судя по всему, на отбраковку родителями это не похоже, — пояснили в „Доме белого аиста“. — В дни, предшествующие падению, дул очень сильный ветер — возможно, птенца сдуло с гнезда. Есть и другой вариант: если пропал один из родителей, то в одиночку выкормить таких маленьких аистят невозможно, и тогда аисты могут избавиться от птенцов».

К сожалению, при падении малыш получил серьёзную травму — закрытый перелом плечевой кости правого крыла. Специалисты пока не уверены, сможет ли он в будущем летать. Сейчас крыло зафиксировано, а через 2–3 недели планируется сделать рентген.

«Надеемся, что под повязкой кость срастётся, и операция не потребуется. Косточки у них сейчас мягкие, тоненькие. Доктор Павел Синица говорит, что должно срастись», - поделились в центре.

Малыша назвали Гроша.

Специалисты «Дома белого аиста» также дали подробные рекомендации о том, как действовать при обнаружении упавшего птенца. Они просят немедленно забрать малыша и поместить в коробку в тёплое место — для обогрева можно использовать инфракрасные лампы или бутылку с тёплой водой, укутанную тканью. При этом важно не поить птенца: неумелое поение может ему навредить. Когда малыш окажется в тепле и безопасности, нужно начинать искать варианты помощи и связываться с центром.

При этом в организации обращают внимание на сложности связи: сотовая связь доступна только в одной точке, а отдельного дежурного у телефона нет.

«Если не можете дозвониться — обязательно оставляйте СМС‑сообщения либо пишите директору аистиного центра в MAX, на личную страницу во „ВКонтакте“ или в сообщество „Дом Белого Аиста“, — просят в центре. — У нас нет служебного транспорта, и с доставкой птенцов помогают волонтёры. Если у вас есть возможность помочь малышу добраться до центра — пожалуйста, помогите».

Центр призывает жителей Псковской области быть внимательными и оперативно реагировать при обнаружении птенцов, ведь от правильного ухода зависит их жизнь и здоровье.