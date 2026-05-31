Чат обратной связи с Великолукским филиалом областной больницы запустят с 1 июня

С 1 июня пациенты и жители Великих Лук и округа смогут воспользоваться новым инструментом для обратной связи — специальным чатом филиала Псковской областной клинической больницы «Великолукский межрайонный». Об этом сообщили в официальной группе Псковской областной клинической больницы во «ВКонтакте». 

«Мы стремимся к максимальной открытости и прозрачности в нашей работе, поэтому создаем эту площадку для прямого диалога. В чат добавлены руководители и заведующие структурными подразделениями нашего филиала», - отметили представители больницы.

Медицинские работники будут отвечать в чате по мере возможности — их первоочередная задача остаётся неизменной: оказание помощи пациентам на рабочем месте. Поэтому авторы сообщений могут столкнуться с некоторой задержкой ответа, к чему просят отнестись с пониманием.

Важно отметить, что чат не заменяет официальные каналы записи на приём или госпитализацию — воспользоваться ими по‑прежнему нужно через утверждённые процедуры. Все правила общения в чате подробно изложены в закреплённом сообщении: их соблюдение позволит сделать взаимодействие конструктивным и полезным для всех сторон.

«Особое внимание просим уделить правилам чата! Чат не является средством записи на прием или госпитализацию. Все правила подробно перечислены в закрепленном сообщении. Соблюдение этих правил поможет нам сделать общение максимально конструктивным и полезным для всех», - обратились к будущим участникам чата.

К чату можно присоеденится по ссылке.

