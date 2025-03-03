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Общество

Неврологическое отделение псковской больницы планируют сдать в мае

04.03.2025 14:47|ПсковКомментариев: 0

Неврологическое отделение Псковской межрайонной больницы, в котором в настоящее время проходит ремонт, осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе выезда 4 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С котельной были ещё вопросы?» - уточнил губернатор.

Глава города Пскова Борис Елкин отметил, что котельную будут переводить на газ. 

В отделении будут работать 10 человек персонала посменно. Еда будет готовиться в пищеблоке больницы и развозиться к пациентам. Всего здесь 8 палат по 2-4 койки. Отделение может вместить порядка 25 пациентов. Имеется лифт и подъёмник для маломобильных пациентов.

«Мы ждали очень давно, потому что эта постройка шестидесятого года. Здание с того момента практически не ремонтировалось. Этот корпус, конечно, послужил нам в период ковида. Здесь лежали тяжелые больные. Потом проводилась очень серьезная санитарная обработка помещений, и они требовали реконструкции и ремонта. И вот благодаря программе модернизации здравоохранения была выполнена реконструкция этого здания. Полностью отремонтировано два блока отделений, где будут находится неврологические больные с тяжелой патологией. У нас в больнице индивидуальный подход к пациенту, то есть, если больные поступают с каким-то диагнозом, мы не лечим только этот диагноз. Пациента смотрят все специалисты и проводят консультации», - сказала главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

Сдача отделения планируется 1 мая текущего года.

В рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2024 году была проведена реконструкция неврологического отделения.

В части здания произведен капитальный ремонт, остальное здание демонтировано и реконструировано. 

Проведена замена всех инженерных сетей, также заменены: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вентиляция, отопление, пожарная сигнализация, сети связи. Выполнена новая кладка стен, монтаж окон, дверей, произведено утепление, сделана кровля. Новая входная группа доступна для маломобильных групп населения. Стены отштукатурены, покрашены, уложена плитка.

 

Не завершены работы по благоустройству территории и по фасаду. Работы доделают после нормализации погодных условий (планируется в апреле 2025 года).

В настоящее время ведется работа по закупке оборудования. Неврологическое отделение планируется к открытию в мае 2025 года.

Пресс-портрет
Уткина Елена Владимировна Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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