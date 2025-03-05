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Общество

Пицца с килькой и каперсами вызывала недоумение у псковичей — директор «Моей Италии»

07.03.2025 15:57|ПсковКомментариев: 0

Директор ресторана «Моя Италия» Николай Смирнов рассказал в эфире программы «Дело вкуса» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM), что жители Пскова не сразу приняли некоторые традиционные итальянские блюда, включая определённые виды пицц.

По словам Николая Смирнова, адаптация итальянской кухни к вкусовым предпочтениям русских оказалась непростой задачей. Итальянские повара, работавшие в ресторане на начальном этапе, предложили псковским гостям блюда, приготовленные исключительно из итальянских продуктов, однако реакция клиентов была неоднозначной.

«Основную информацию о наших блюдах мы получали от гостей, которые приходили и говорили, что им нравится, а что нет, и что они хотели бы видеть в нашем меню. На начальном этапе в нашем заведении работали итальянские повара. Мы внимательно изучали их рецепты и старались адаптировать их под вкусы псковичей. Итальянская кухня отличается большим разнообразием, ведь в каждой части страны еда готовится по-своему, используются местные продукты. Более северные регионы предлагают одни блюда, южные — другие. Наши гости помогали нам понять, что будет лучше всего готовить для жителей Пскова», - вспоминает директор.

Одним из ярких примеров стали пиццы, такие как пицца с килькой и каперсами, которую псковичи восприняли крайне негативно. Николай Смирнов отметил, что хотя итальянская кухня богата и разнообразна, псковичи оказались более консервативными в своих вкусах.

«На самом деле, многие блюда были довольно экзотичными для нашего региона, — вспоминает Николай Смирнов. — Например, пицца с килькой и каперсами вызывала недоумение у наших гостей. Для многих россиян такие ингредиенты, как каперсы, кажутся необычными и даже странными. Или же оливки».

Николай Смирнов отметил, что итальянцам больше нравятся такие ингредиенты, как оливки и маслины, а итальянские повара предпочитали делать сухую пиццу, которая не подходит для русского гостя.

По словам гостя студии, тем не менее ресторан сумел сохранить традиционное итальянское тонкое тесто для пиццы, предложив своим посетителям обилие начинок, которые пришлись по вкусу местным жителям.

Источник: Псковская Лента Новостей
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