Пицца с килькой и каперсами вызывала недоумение у псковичей — директор «Моей Италии»

Директор ресторана «Моя Италия» Николай Смирнов рассказал в эфире программы «Дело вкуса» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM), что жители Пскова не сразу приняли некоторые традиционные итальянские блюда, включая определённые виды пицц.
По словам Николая Смирнова, адаптация итальянской кухни к вкусовым предпочтениям русских оказалась непростой задачей. Итальянские повара, работавшие в ресторане на начальном этапе, предложили псковским гостям блюда, приготовленные исключительно из итальянских продуктов, однако реакция клиентов была неоднозначной.
Одним из ярких примеров стали пиццы, такие как пицца с килькой и каперсами, которую псковичи восприняли крайне негативно. Николай Смирнов отметил, что хотя итальянская кухня богата и разнообразна, псковичи оказались более консервативными в своих вкусах.
Николай Смирнов отметил, что итальянцам больше нравятся такие ингредиенты, как оливки и маслины, а итальянские повара предпочитали делать сухую пиццу, которая не подходит для русского гостя.
По словам гостя студии, тем не менее ресторан сумел сохранить традиционное итальянское тонкое тесто для пиццы, предложив своим посетителям обилие начинок, которые пришлись по вкусу местным жителям.