Общество

Первый вице-губернатор Денис Салий оставил должность

Первый вице-губернатор Денис Салий оставил должность, сообщил Псковской Ленте Новостей собственный источник.

Денис Александрович Салий родился в 1983 году в городе Краснодар. Имеет три высших образования: юридическое, государственное и муниципальное управление, MBA. Как сообщает «Коммерсант», с 2005 года он работал на руководящих должностях в крупных частных организациях и государственных институтах развития (финансовый сектор).

С ноября 2013 года — исполнительный директор СРО НП «Объединение ипотечных компаний». В ноябре 2016 года назначен первым заместителем руководителя представительства правительства Калининградской области при правительстве Российской Федерации, в дальнейшем руководил работой представительства.

В декабре 2016 года включен в состав совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области.

С октября 2023 года занимал долность первого заместителя Губернатора Псковской области.

Официальной информации от Правительства на данный момент не поступало.