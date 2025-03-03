Общество

День выключенных гаджетов отмечают 5 марта

В современном обществе существует значительное количество сторонников внедрения современных технологий и гаджетов в повседневную жизнь. Однако существует и группа людей, которые видят в этом процессе больше негативных последствий, чем преимуществ.

Даже среди сторонников внедрения технологий всё больше людей осознают, что процесс внедрения электроники и гаджетов настолько глубоко проник в нашу жизнь и изменил её, что сформировал зависимость от гаджетов у большинства пользователей.

Устройства, такие как мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и смартфоны, если и не лишили человека привычных радостей жизни, то серьёзно их сократили. А способность технических новинок, на первый взгляд, упростить процесс общения и сблизить людей, оборачивается тем, что новые технологии приводят к обеднению процесса общения и даже к разобщению.

Проблемы, связанные с засильем гаджетов в жизни человека, обсуждаются уже давно. В США первые акции против этого сводились к идеям отказа от интернета, персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов, а также мобильных телефонов. Осознание того, что это нереально, привело к идее организации дней без использования гаджетов и интернета.

Так появился отмечаемый ежегодно 5 марта День выключенных гаджетов. В США даже было выпущено специальное приложение, напоминающее владельцам электроники о необходимости отключить все гаджеты на сутки.

Организаторы праздника и его сторонники предлагают не просто отключить гаджеты, но и найти естественную альтернативу электронике. Они призывают встретиться с друзьями и близкими, обсудить общие темы во время прогулки, почитать книгу, освоить новый вид активного спорта или организовать свой досуг без гаджетов, пишет calend.ru.

Новый праздник находит всё больше сторонников и получает распространение во всём мире. Хочется верить, что если и невозможно полностью отказаться от гаджетов, то можно подойти к их использованию более осознанно.