Общество

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России рассказали школьникам о своем учебном заведении

На встречах с учащимися средних общеобразовательных школ курсанты рассказали о преимуществах обучения в Псковском филиале Университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России по окончании каникулярного отпуска, который провели на своей малой родине, в различных регионах России, по приезде в Псков поделились впечатлениями от встреч со старшеклассниками средних общеобразовательных школ, выпускниками которых они сами являлись.

Так, курсант Анастасия Кондратенко побывала в родной школе Приморского края, Анна Головко, Юлия Ярова, Владилена Щиголева – в учебных заведениях города Зеленокумска Ставропольского края, где они учились. Бике Гамидова навестила своих учителей и встретилась со старшеклассниками Покровской школы Хасавюртовского района Республики Дагестан, Валерия Луганцева побывала в гимназии города Невеля Псковской области.

Учащиеся выпускных классов увидели видеофильм о становлении образовательной организации и ее развитии на современном этапе, узнали, что приемная кампания 2025 года для Псковского филиала Университета ФСИН России отмечена набором абитуриентов для подготовки кадров для УИС по специальности «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция».

Курсанты поделись с учащимися своими впечатлениями от обучения в образовательной организации высшего образования.

«Старшеклассникам предстоит сделать важный выбор в своей жизни – определиться с будущей профессией. В этом году Псковский филиал университета готовится принять на обучение выпускников школ из более 30 регионов России, которые выразили готовность связать свою профессиональную деятельность со службой в УИС. Надеемся, что будущие абитуриенты порадуют нас высокими баллами по ЕГЭ и успешными вступительными испытаниями, которые им предстоит пройти в стенах нашей образовательной организации», – отметил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Университета ФСИН России по набору в филиал Артем Истомин.