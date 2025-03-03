Общество

Веб-ресурсы компаний в России стали атаковать в четыре раза чаще

Хакеры в 2024 году в четыре раза чаще в сравнении с 2023 годом атаковали веб-ресурсы российских компаний – это не только главные сайты, но и внутрикорпоративные порталы и приложения. Это следует из данных аналитического отчета сервиса WAF ГК «Солар».

За 2024 год среднее количество веб-атак на российские домены выросло с 15 до 65 млн событий в месяц. Хакеры стали чаще атаковать тестовые сайты, а также различные веб-приложения.

Вместе с этим средняя доля событий ИБ, зафиксированных на API (программный интерфейс для обмена информацией между сервисами, веб-приложениями и ПО), OWA (web-клиент почтового клиента Microsoft Outlook — Ред.), Jira (сервис для управления проектами — Ред.) и Confluence (онлайн-система для совместной работы с документами — Ред.) выросла более чем в два раза — до 7%, пишут «Известия».

Количество атак на онлайн-ресурсы почтовых сервисов за год увеличилось более чем в три раза и составило 7,5 миллионов. В сфере ритейла количество атак выросло почти в 2,5 раза и составило около 4 миллионов.