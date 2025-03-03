Общество

Около10 тысяч объявлений о продаже мяса и рыбы без документов обнаружили в Сети

В социальных сетях, мессенджерах и на интернет-площадках размещено порядка 10 тыс. объявлений о продаже мясных и рыбных продуктов без документов. При этом около 1,2 тыс. выставлены на сайтах, которые проверяют наличие ветеринарных справок и другой сопроводительной документации.

Стоимость продуктов собственного производства колеблется от 350 рублей до 2000 рублей за консервы, от 400 рублей до 4000 рублей за мясные и птичьи туши, от 500 рублей до 10000 рублей за рыбу и морепродукты.

Из опубликованных предложений следует, что большинство продавцов — это фермеры, охотники и рыболовы. У некоторых постов более 5 тыс. просмотров. Также покупатели оставляют десятки отзывов.

Спрос на товары с рук обусловлен как популярностью интернет-ресурсов, где размещаются объявления, так и трендом на экологически чистую продукцию, считает глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Покупатель больше доверяет продукту, изготовленному дома. Якобы тот не содержит вредных добавок и имеет лучшее качество в сравнении с заводской продукцией. Это может грозить отравлением и другими болезнями», — отметил эксперт.

Про случай отравления продуктами домашнего производства сообщил житель Подмосковья Александр. В августе 2024 года года он заказал через соцсеть мясо птицы, пишут «Известия».

«Проявились классические симптомы отравления. Я два дня приходил в себя и пил лекарства. Когда написал продавцу, тот начал уверять, что продукт не может быть некачественным, а потом и вовсе добавил меня в «черный» список», — рассказал пострадавший.

Похожий случай в 2023 году произошел с жительницей Екатеринбурга, которая купила сырое мясо через мессенджер. После употребления у нее начался жар и рвота, после чего женщина вызвала скорую.