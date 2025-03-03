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Общество

В феврале в Псковской области родилось 302 малыша

05.03.2025 08:50|ПсковКомментариев: 0

В феврале текущего года в медицинских учреждениях Псковской области на свет появились 302 малыша, сообщили в группе «Перинатальный центр.Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Мальчики или девочки: кого больше родилось в Псковском перинатальном центре в 2022 году : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В Псковском клиническом перинатальном центре за февраль появилось на свет 233 малыша, из них 126 мальчиков, 107 девочек и 4 двойни.

В Великолукском родильном доме за февраль появилось на свет 69 малышей, из которых 43 мальчика и 26 девочек.

«Дорогие мамы и папы, благодарим вас за доверие и возможность быть рядом в такие важные и счастливые моменты вашей жизни! Искренне поздравляем вас с этим волшебным событием. Желаем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, домашнего тепла, любви и как можно больше счастливых моментов в жизни», - отметили в сообществе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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