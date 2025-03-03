Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним основные вызовы и угрозы 2025 года. Как Псковская область будет жить по бюджету 2025 года? Какие расходы придется урезать и региону, и муниципалитетам? Каковы перспективы завершения СВО и как это отразится на нашем регионе? Есть ли шанс, что приграничное сотрудничество Псковской области с соседними странами возобновится? Ждет ли муниципальные образования Псковской области укрупнение путем объединения?

Телефон прямого эфира — 56-73-72.